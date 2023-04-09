專訪／第1次上胡瓜節目就被簽約！啦啦隊女孩吐幸運契機

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身高166公分、體重54公斤，擁有模特兒般身材的宜芳，其實過去真的在伊林璀璨之星出道過，「沒錯！我是伊林璀璨之星第六屆演藝組的亞軍，當時很喜歡在舞台上表演並懷抱著一個明星夢參加了徵選，很幸運的得了這個殊榮也順利地進入伊林大家庭。」
不過因為學業關係，讓口水被迫放棄夢想，「大學二年級的時候，我的表演主要科目被當掉，因此必定延後畢業讓我瞬間不知道該如何去找平衡，我不知道我到底是要抓住眼前的這些工作機會還是搶救學業」，為此猶豫不決的口水，也推掉了許多試鏡與工作，不斷請假來逃避，最後在種種考量下，公司決定與她提前解約。
當年還是學生的宜芳，解約後也嘗試了各式各樣的工作，不僅去考取保險業務員，還當過運動品牌銷售員、電商公司的行政助理，甚至是洗衣店的店長，但她最終發現自己還是最喜歡表演，喜歡在舞台上的感覺，便開始尋找任何可以表演的機會，也簽了一份直播約。
所幸，在直播公司的推薦下，宜芳決定放手一搏，挑戰啦啦隊舞台，「後來這間直播公司看到味全龍啦啦隊要徵選2.0，推薦我報名參加，那一次徵選我告訴自己，一定要好好把握機會，這是我最後一次機會了，如果沒上我就會回去好好當銷售人員…」她也十分謝謝味全龍球團的認可，讓她幸運成為小龍女啦啦隊的一員。
啦啦隊女孩不容易！微笑是最好的武器
即便國小就開始學習舞蹈，但在面對上百首應援曲，難免還是會遇到一些窘境，宜芳透露，「只是我主要是跳民俗、芭蕾、現代舞，跟啦啦隊的街舞很不一樣，一開始跳起來會很像大蜘蛛，手長腳長，非常僵硬，動作是記住了，但是身體的韻味跟律動非常不對勁。」必須靠著看影片慢慢調整，或是選一個隊友的舞姿開始模仿才漸漸好轉。
同時，宜芳也給未來想進軍啦啦隊的女孩們建議，「如果妳想要成為啦啦隊，記得擴充腦中的記憶體！記得好好充電自己，讓自己無時無刻都是活力100%！記得微笑絕對是你最好的武器～如果以上都準備好了，歡迎加入啦啦隊～！」
宜芳也分享，在味全龍裡最喜歡的應援曲就是充滿氣勢的《龍光乍現》，「當然是開蕊！因為算是我們應援曲裡面比較少用到下半身的一首了～哈哈哈。」結果一談到球隊中有沒有喜歡的球員？宜芳相當害羞，原來她特別喜愛充滿陽光的運動型男孩，「我個人是蠻欣賞有個性，笑起來很好看，陽光運動男。」而味全龍的投手「林凱威」正好是她喜歡的類型。
首次上瓜哥節目就被簽！1句話重拾明星夢
幸運的是，宜芳首次上胡瓜的節目《綜藝大集合》就被經紀公司相中，順利成為籃籃、巫苡萱的同門師妹，「我真的要感謝賴可～是因為她的引薦讓我上節目！」她也分享如此幸運的過程與緣分，能讓她重拾明星夢，「第一次上《綜藝大集合》的時候，剛好公司的老闆都在現場，剛剛好那天的表現比較突出！後來聽說有機會可以進入公司的時候興奮極了。」
首次和老闆面談時，宜芳也把握得來不易的機會，「我跟他們說『我準備好了！』這次絕對就是把自己有多喜歡表演給演繹出來，無論如何我一定要成功成為有名的人！」雖然目前還在學習節目中需要的角色，慢慢摸索自我定位，但口水相當有信心，「主持跟演戲我都會想接觸看看，畢竟我還是戲劇科出身的，對於戲劇的演出還是有一點嚮往。」
一提到演藝圈的大前輩胡瓜，宜芳也忍不住分享，「瓜哥真的很暖！幾乎每次錄影結束都會請大家吃東西！還有瓜哥是一位超細心的人，是一位很注重細節的主持人，能跟著瓜哥在他旁邊學習真的很幸運！」
談到上節目比較累，還是跳啦啦隊比較辛苦？宜芳笑說，「我個人覺得，硬要比的話啦啦隊比較累哈哈哈，因為我很喜歡趴趴走，每次外景都能到我平常不會去玩到或觀光到的地方，可以更仔細的去了解及探索，但是啦啦隊就是在球場上一直開心地跳舞，因為兩邊都是自己很喜歡的工作，所以再累都沒有關係。」
最後宜芳也對所有支持她、默默鼓勵她的粉絲們喊話，「我要感謝一直陪伴我，從Chris到口水到宜芳的你們，因為有你們的支持與陪伴才有現在的我，未來還有一大段的路需要你們陪我一起走過，那就請多多指教囉～」