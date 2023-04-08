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朵薩二館顛覆SPA舊傳統 帶動輕齡觀生活美學新風潮

▲台中朵薩二館新開幕，將顛覆SPA舊傳統，帶動輕齡觀生活美學新風潮。（圖／業者提供）
▲台中朵薩二館新開幕，將顛覆SPA舊傳統，帶動輕齡觀生活美學新風潮。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

撐過疫情衝擊，朵薩WELLDOSHA集團砸下5000萬元，在米其林餐廳林立的台中市單元二重劃區公益路上，重金打造台中朵蕯二館，要以「LIGHT YOUR AGE!」輕齡觀，重新定義未來十年新核心，為台灣生活美學再綻新華。

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朵薩執行長吳菁菁表示，朵薩二館顛覆了傳統SPA概念，以全新輕齡觀生活美學主題規劃，要搶攻年輕族群商機。朵蕯會館深耕台中逾20年，首家旗艦館位於七期市政北一路，會員人數超過4千人，其中不乏中部貴婦名媛及知名藝，是台中知名貴婦級醫美SPA會館。

▲朵蕯深耕台中逾20年，是台中知名貴婦級醫美SPA會館，日前二館重金打造，在公益路上開幕。（圖／業者提供）
▲朵蕯深耕台中逾20年，是台中知名貴婦級醫美SPA會館，日前二館重金打造，在公益路上開幕。（圖／業者提供）
 
吳菁菁表示，朵蕯之所以能引領醫美SPA潮流，除了環境設施一流外，朵蕯40多名員工中，半數擁有各項專業證照，涵括芳療師、頭皮護理師、美形設計師、健康管理師、醫美師以及專業醫師等，都屬於專業級人才。朵薩集團將首開SPA業界先河，用美學溫暖城市冰冷，進而滿足陪伴渴望，用輕齡釋放個人壓力，藉以喚醒全齡健康。

新開幕的朵薩二館全新主題式規劃，1樓以生活與學習為主軸，前庭為巴黎角落，設計為城市與美學的交集空間，在挑高五米四的寬敞空間裡，提供SPA 釋壓(身心、臉部、手足護理)、蘊活頭皮髮藝沙龍、4S Ture Goods輕食廚房、精品 六感，並計畫整合文化學堂。2樓是健康輕齡VIP會館；3樓是華曜診所－預防醫學、蔤朵薩－醫美微整。朵薩集團將用空間、聲音、感受，將愉悅生活美學，融入消費者生活，致力提升消費者優質的健康體驗。

▲朵蕯教導民眾學習敲鑼、敲缽，幫助身體細胞運動，宣洩壓力。（圖／業者提供）
▲朵蕯教導民眾學習敲鑼、敲缽，幫助身體細胞運動，宣洩壓力。（圖／業者提供）
吳菁菁表示，現代人生活壓力大，想抓的東西太多，樣樣都不想放，導致身體一直吸收不好情緒，累積太多壓力，最後卡在關節中，造成腰酸背痛，雙眼無神，影響睡眠。她建議大家應該學習放下外，已計劃近期開辦學習沙龍，教授民眾學習敲鑼、敲缽，幫助身體細胞運動，宣洩壓力。此外，做精油、花精，學習芳療、按摩等，也能釋放壓力。吳菁菁強調，朵薩 WELLDOSHA未來十年的願景，希望透過輕齡來滋養個人健康，改變，從現在開始！

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