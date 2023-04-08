兒網上互嗆爸出馬！烙33人狂毆6國中生 竹聯副會長聲押
今年3月間，桃園市平鎮區某國中，發生黑道幫派進入校園、毆打6名國中生案件。案經檢方調查，認定涉嫌烙人的竹聯幫陳姓副會長犯行惡劣，遂依涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由及傷害等罪嫌，向法院聲請羈押，其餘涉案者則以3萬到15萬交保。
記者林盈君／綜合報導
據檢警調查，該名竹聯幫陳姓副會長，其就讀國中的兒子因與校內同學發生碰撞，之後雙方於LINE群組內爭執互嗆，陳男知悉後，竟烙來33名幫眾，並約出與兒子有糾紛的6名學生、家長談判，更唆使幫眾當場痛毆6名學生、家長。案經檢警調查蒐證後，本月7日，由檢察官指揮警方全面偵辦搜索、共約談11名證人、拘提涉案33人到案。
據了解，陳男因兒子與同學發生網路言語糾紛，先是找來33名幫眾助威，強逼學生與家長出面談判，過程中，陳男不但持刀威嚇、唆使幫眾毆打學生及家長。檢方認為，黑道幫派涉毆打學生，行為極其惡劣，且以眾欺寡，更致使被害人身心受創，因此依涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由與傷害等罪嫌，並有勾串滅證之虞，向法院聲押陳男，其餘涉案者則以3萬到15萬不等交保。
檢方也強調，絕不容許幫派組織侵入校園，甚至加害學子，為維護社會安寧及校園安全，將持續與警察機關合作打擊幫派組織犯罪。
※【NOWnews 今日新聞
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