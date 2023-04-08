共軍宣布環台軍演 陳建仁：印太地區自由開放受嚴重威脅
總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面引發全球關注，但也讓中國氣炸，除了宣布制裁駐美代表蕭美琴外，今（8）日上午中共「東部戰區」宣布，8日至10日將進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。對此，行政院長陳建仁表示，印太地區的自由開放已經受到中國很嚴重的威脅，呼籲中國一定要理性。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日上午視察台南市安平再生水廠新建工程，針對中國再度實施環台軍演，陳建仁受訪時表示，近年來共軍還有共艦不斷集結在台海附近，這一次又藉著蔡英文出訪過境美國的這件事情，來舉行軍事演習，讓大家覺得在印太地區的自由開放已經受到了很嚴重的威脅。
陳建仁說，對於共機的集結及共艦的演習，呼籲中國必須要理性自制，不要做不必要、不理性的任何軍事行動。我國國安單位及國防部對於共軍的活動，實際上都有很好的掌握，而且也有做萬全的準備，隨時都做好超前部署，並清楚瞭解狀況，請國人務必要放心。
陳建仁表示，中國這樣不斷地以軍事演習來打壓，實際上只會增加國人更加地團結，更努力地堅持印太地區的自由民主，「我們會更加努力，來捍衛我們國家的主權，並且捍衛我們自由民主的生活方式。」
陳建仁再一次呼籲中國一定要理性，而且要自制，並強調我國在整個防衛的過程當中，不會製造事端，也不會有挑釁的行為，希望這樣子的方式，能夠使得整個印太地區的自由、民主、開放，都能夠得到確切地保障。