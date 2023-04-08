響應全國 Walking日 台中市春季親子健行逾6千人參加

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至於菲律賓馬尼拉飛台中的包機本週首航，是否象徵台中在疫情後觀光已經全面復甦？盧市長也表示，過去2、3年台灣疫情嚴重，國外包機、一般航班散客都沒辦法來或不想進來，現在疫情逐漸穩定，國門解封，很高興看到菲律賓500人包機進入台中，像燕子帶來春天，是振興旅遊好的開始。
台中市春季親子健行活動今日登場，盧市長看到民眾踴躍參加，開心表示，她上任後積極推廣全民運動，希望促進市民朋友健康，尤其健行活動親子同行，更有益增進親子關係互動。
「一定要建設太平！」她強調，近年太平區人口快速成長，其中「太平國民暨兒童運動中心」是當地民眾期待10年的大型運動場館；歷經三任市長，她於任期內提高預算，擴增規模，加速建設，終於在去年動工，這是太平區的重大喜事，內部將建置全台中最大的公立體適能中心，預計114年完成，屆時將成為新興運動景點。
台中市體育總會健行登山委員會主委暨市議員黃佳恬表示，今日天氣涼爽，希望大家可以享受戶外健行活動，現場除了全民健行，還有各項精彩的表演及各類宣導體驗活動，可增進親子互動，鼓勵養成快樂運動的習慣。
運動局長李昱叡指出，太平區的「親子健行活動」辦理已經邁入第三十屆，成為當地年度重要活動，歷次參與人次都達千人以上，這次活動路線自921震災紀念公園出發環園，讓民眾能沿著公園步道親近大自然和體驗健走運動樂趣，更讓民眾體會運動對健康的重要，同時促進親子關係，進而帶動城市運動風氣。