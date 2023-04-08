鈴木亮平、宮澤冰魚戀愛　《愛是自私》演大尺度激情床戲

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鈴木亮平坦言起初曾因覺得自己形象不符而婉拒演出，然而在讀了原著，並得知劇組將安排同志指導以及床戲指導協助拍攝，便決定接下這個重擔，「40歲之後，我希望能透過作品傳達一些事情，負起更多社會責任。同志電影中常會看到許多人生的掙扎與苦痛，我希望能讓更多人看到這些」。
宮澤冰魚表示身邊有一位相處長達15年的同志好友，開拍前有向他討教，「除了關於LGBTQ族群的問題，因為我這次的角色龍太也是一名健身教練，因此我也將這位朋友當成教學練習對象，我發現教別人健身並沒有比自己鍛鍊簡單呢！要不斷帶給他人能量與動力！」
對於《愛是自私》能夠跨越國際、性別、性傾向的藩籬感動無數人，鈴木亮平感性表示：「這部作品談的並不只是同性之間的愛，而是具有普世性的愛，這種愛出自人類的本能，只是主角剛好是同志而已。其中對愛及自我的認同、被他人接納的渴望、親子之間的羈絆，這些都是能打動每一個人的元素。」
電影導演松永大司將於4月20日來台宣傳，並於當日晚間在光點華山電影館舉辦導演講堂，隔日4月21日晚間也將前往台北真善美劇院，與觀眾進行映後QA，更多活動詳情請見天馬行空粉絲團。《愛是自私》4月21日在台上映。