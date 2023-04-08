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鈴木亮平、宮澤冰魚戀愛　《愛是自私》演大尺度激情床戲

▲《愛是自私》中，宮澤冰魚（右）帶鈴木亮平（左）回家見母親。（圖／天馬行空）
▲《愛是自私》中，宮澤冰魚（右）帶鈴木亮平（左）回家見母親。（圖／天馬行空）

記者陳雅蘭/綜合報導

電影《愛是自私》改編自高山真的同名自傳小說，由導演松永大司執導，鈴木亮平、宮澤冰魚飾演一對深愛彼此的同志情侶。鈴木亮平、宮澤冰魚除了上演大尺度激情床戲，生活中各種細膩的情人互動更是讓人為之動容。

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▲宮澤冰魚有一位相處長達15年的同志好友，開拍前特地向他討教不少。（圖／天馬行空）
▲宮澤冰魚有一位相處長達15年的同志好友，開拍前特地向他討教不少。（圖／天馬行空）
《愛是自私》中，一場龍太（宮澤冰魚 飾）帶著浩輔（鈴木亮平 飾）回家見母親的戲，鈴木亮平嬌羞表示，這是自己第一次與「愛人」一起回家見家人，讓人覺得既溫馨又心疼。事實上，為了演出這位表面上注重物質生活，內心卻相當孤單、渴望愛的時尚編輯，鈴木亮平表示在拍攝前特地訪問一位在時尚雜誌工作多年的同志編輯，「我曾經以為時尚圈對同志應該已經相當友善了，但在訪談過程中我才知道，就算是在這個產業，假如你公開出櫃，仍會影響到你的職業生涯，這讓我相當驚訝與心疼。」

鈴木亮平坦言起初曾因覺得自己形象不符而婉拒演出，然而在讀了原著，並得知劇組將安排同志指導以及床戲指導協助拍攝，便決定接下這個重擔，「40歲之後，我希望能透過作品傳達一些事情，負起更多社會責任。同志電影中常會看到許多人生的掙扎與苦痛，我希望能讓更多人看到這些」。

宮澤冰魚表示身邊有一位相處長達15年的同志好友，開拍前有向他討教，「除了關於LGBTQ族群的問題，因為我這次的角色龍太也是一名健身教練，因此我也將這位朋友當成教學練習對象，我發現教別人健身並沒有比自己鍛鍊簡單呢！要不斷帶給他人能量與動力！」

對於《愛是自私》能夠跨越國際、性別、性傾向的藩籬感動無數人，鈴木亮平感性表示：「這部作品談的並不只是同性之間的愛，而是具有普世性的愛，這種愛出自人類的本能，只是主角剛好是同志而已。其中對愛及自我的認同、被他人接納的渴望、親子之間的羈絆，這些都是能打動每一個人的元素。」

電影導演松永大司將於4月20日來台宣傳，並於當日晚間在光點華山電影館舉辦導演講堂，隔日4月21日晚間也將前往台北真善美劇院，與觀眾進行映後QA，更多活動詳情請見天馬行空粉絲團。《愛是自私》4月21日在台上映。

▲鈴木亮平在拍攝前，特地訪問在時尚雜誌工作多年的同志編輯。（圖／天馬行空）
▲鈴木亮平在拍攝前，特地訪問在時尚雜誌工作多年的同志編輯。（圖／天馬行空）

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