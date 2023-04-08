原住民族部落大學開學 侯友宜變身校長號召「原民學」
新北市原住民族部落大學今（8）日在板橋435藝文特區舉辦開學典禮，新北市長侯友宜也換上排灣族背心變身校長，代表部落大學發放獎狀、聘書給所有全勤學員與講師，期許今年邁入第19年、多次獲中央評鑑肯定的部落大學，能為市民提供更多元豐富的「原民學」學習場域，以主體展現、文化智慧保存、技職發展、永續共榮為初衷，把原民部落的習俗、語言、藝術文化傳承下去。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，市政府這幾年全力推動，對原住民族的傳統技藝、語言、教育，以及文化、經濟產業，還有大家最關心的健康照護，希望原住民在新北市能夠安居樂業，也能夠延續傳統的文化跟技能，讓他們被全台灣看到，原住民是熱情追求這塊土地永遠繁榮永續非常重要，給我們帶來喜悅的族群。
來自汐止區阿美族的張廣安老師，小時候居住在部落，跟著父母到山裡工作，在工作時吟唱的工作歌，是他童年最深刻的印象，即便後來到了都市生活也一直心心念念，促使他成立老鷹文化藝術團，並透過在部落大學開班，讓族人學員在都市裡不失根地繼續傳唱古謠，獲得111年度班級評鑑績優成果。
新北市原民局說明，今年持續規畫豐富多元的課程活動，除了有原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型課程，也規畫符合新時代的議題講堂及活動，包含資訊教育、性別教育、環境教育、人權法治教育、親職與家庭教育、青少年(女)性自主教育、新住民配偶適應教育等，結合DIY、線上電影院、職業探索等多元活動，讓都會區族人在輕鬆活動中，吸收新知。