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原住民族部落大學開學　侯友宜變身校長號召「原民學」

▲侯友宜穿上排灣族背心化身校長出席新北市原住民族部落大學開學典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）
▲侯友宜穿上排灣族背心化身校長出席新北市原住民族部落大學開學典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）

記者吳嘉億／新北報導

新北市原住民族部落大學今（8）日在板橋435藝文特區舉辦開學典禮，新北市長侯友宜也換上排灣族背心變身校長，代表部落大學發放獎狀、聘書給所有全勤學員與講師，期許今年邁入第19年、多次獲中央評鑑肯定的部落大學，能為市民提供更多元豐富的「原民學」學習場域，以主體展現、文化智慧保存、技職發展、永續共榮為初衷，把原民部落的習俗、語言、藝術文化傳承下去。

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侯友宜表示，市政府這幾年全力推動，對原住民族的傳統技藝、語言、教育，以及文化、經濟產業，還有大家最關心的健康照護，希望原住民在新北市能夠安居樂業，也能夠延續傳統的文化跟技能，讓他們被全台灣看到，原住民是熱情追求這塊土地永遠繁榮永續非常重要，給我們帶來喜悅的族群。

來自汐止區阿美族的張廣安老師，小時候居住在部落，跟著父母到山裡工作，在工作時吟唱的工作歌，是他童年最深刻的印象，即便後來到了都市生活也一直心心念念，促使他成立老鷹文化藝術團，並透過在部落大學開班，讓族人學員在都市裡不失根地繼續傳唱古謠，獲得111年度班級評鑑績優成果。

▲侯友宜出席新北市原住民族部落大學開學典禮，表揚獲得行政院原民會部落大學評鑑優等獎代表。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）
▲侯友宜出席新北市原住民族部落大學開學典禮，表揚獲得行政院原民會部落大學評鑑優等獎代表。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）
新北市原民局說明，今年持續規畫豐富多元的課程活動，除了有原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型課程，也規畫符合新時代的議題講堂及活動，包含資訊教育、性別教育、環境教育、人權法治教育、親職與家庭教育、青少年(女)性自主教育、新住民配偶適應教育等，結合DIY、線上電影院、職業探索等多元活動，讓都會區族人在輕鬆活動中，吸收新知。

▲新北市原住民族部落大學開學典禮上，舞台上精彩的原住民族舞蹈表演開場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）
▲新北市原住民族部落大學開學典禮上，舞台上精彩的原住民族舞蹈表演開場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.08）

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