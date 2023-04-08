法網恢恢！洋芋片罐身夾層偷「藏毒」 警拿起一搖全露餡
新北市三重警分局員警，3月20日23時許，巡邏經過龍濱路時，發現一輛違停路邊的黑色自小客車輛，駕駛看起來像在等人，員警上前盤查卻見男子就要發動車輛，因此攔查下來，並發現其後座腳踏墊上有一個洋芋片罐子，搖一搖感覺手感不對才發現是經過改造的罐子，罐身下半部分藏有毒品海洛因6包及安非他命1包，員警當場逮捕蔡男，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移請新北地檢署偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，持毒的蔡姓男子，當時將車輛違停路邊，坐在車內不停地東張西望，不像是在等人，三重分局員警便上前查看，但蔡男轉頭撇見警方靠近就準備發動車輛，不過員警感覺蔡男往後看的這一瞬間有異，因此立刻請蔡男下車接收警方盤查。
蔡男下車後，還一派輕鬆地向員警表示車子沒問題，隨意看沒關係，於是員警便以手電筒照射車內目視所及之處，隨即發現後座腳踏墊上有一個洋芋片罐子，拿起來搖一搖感覺手感不對，此時蔡男還向員警表示這只是個洋芋片盒沒什麼，經過員警仔細檢查後發現該洋芋片罐經過改造，罐身下半部分藏有毒品海洛因6包及安非他命1包。
三重警分局長張國哲，毒品帶來的危害影響頗巨，犯罪份子時常利用知名商品偽包裝，意圖瞞過警方查緝，此次查獲的毒品案件顯示出警方在打擊毒品犯罪方面的執法強度與敏銳觀察力，及時發現可疑，查獲不法，讓轄區內治安穩定安全，使民眾能體會到警察維護治安、用心辦案、消弭犯罪之決心。
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