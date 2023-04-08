越籍移工逾期居留6年多！見警謊稱無證件 趁亂拔腿狂奔
台北市警局萬華分局龍山派出所，本（4）月4日20時許，於艋舺公園執行維安勤務時，發現一名31歲男子形跡可疑上前盤查，謊稱未帶證件因此告知要請其返所查證身分，不料正在載送梅男返所時，梅男突拔腿狂奔，惟仍遭警方壓制逮捕，才招認他已逾期居留2248天，詢後全案依違反入出國及移民法移請移民署臺北市專勤隊續辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，萬華分局龍山派出所員警當時在西園路一段145號前，見一對男女騎乘電動單車，見警後即停於路邊，改由女子騎乘，男子下車走往龍山寺門口參拜，員警見梅男行跡可疑，乃上前盤查，惟梅男謊稱未帶證件，警方告知要請其返所查證身分，俟支援警力到達，要載送梅男返所時，梅男突拔腿狂奔，惟仍遭警方壓制逮捕，始招認其逾期居留之犯行。
萬華分局指出，經查梅男來自越南，為製造業技工，於104年11月入境後，在桃園某食品公司上班，於106年2月失聯，開始在外打零工生活，逾期居留至今已2248天，時間長達6年，警方詢後全案依違反入出國及移民法移請移民署臺北市專勤隊續辦。
萬華分局表示，對於轄內治安要點，均有派員巡守，絕對不容許不法情事發生，不使宵小得以心存僥倖，以維民眾安全的居住環境。