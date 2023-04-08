中國環台軍演 民進黨批無端升高台海緊張、破壞兩岸關係
蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」出訪才剛結束，今(8)日上午中共「東部戰區」就宣布將進行為期3天「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。對此，民進黨表達強烈譴責並嚴正抗議，並要求中共當局切勿誤判情勢，無端升高台海緊張，破壞兩岸關係。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨指出，蔡英文剛結束出訪友邦行程返抵國門，中共當局隨即針對性十足的宣布進行所謂環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習，逾30架次機、艦「侵門踏戶」逾越台海中線及侵擾我西南空域，相關作為就是蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞區域和平穩定。
民進黨表示，蔡英文努力開拓中華民國的外交空間與維繫友邦情誼，卻必須面對中共當局各種恫嚇言論與毫無正當性的軍事演習。不僅剛從中國回台的前總統馬英九不敢發聲抗議，連國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘等有意參選下屆總統大選者，都不敢表態捍衛中華民國的國家尊嚴與民主自由價值。「難道是認同中共當局武力霸凌的作法嗎？」
民進黨重申，面對共軍挑釁將秉持「不升高衝突、不引發爭端」的原則，也會站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」。中共此次對台軍事恫嚇台灣的行為，只會讓國際上對中共威權擴張本質提高警覺，也會讓台灣人民更加團結一心。