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嘉義同鄉會同場不同框　賴清德、侯友宜不約而同提這2字

▲副總統賴清德（右）8日中午出席在新北市汐止區餐廳舉辦的新北嘉義同鄉會30週年慶活動，致詞時呼籲大家應團結共同守護台灣，促進台灣民主、維持和平，並促進經濟繼續繁榮發展。中央社記者王朝鈺攝 112年4月8日
▲副總統賴清德（右）8日中午出席在新北市汐止區餐廳舉辦的新北嘉義同鄉會30週年慶活動，致詞時呼籲大家應團結共同守護台灣，促進台灣民主、維持和平，並促進經濟繼續繁榮發展。中央社記者王朝鈺攝 112年4月8日

中央社

（中央社記者王朝鈺新北8日電）副總統賴清德和新北市長侯友宜今天中午出席在新北市汐止區餐廳舉辦的新北嘉義同鄉會週年慶，賴副總統前腳剛離開，侯友宜接著到場，2人雖未碰面，但致詞時都呼籲團結。

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賴副總統致詞說，在總統蔡英文規劃下，農漁民現在有退休金可領，退休後生活有保障，前行政院長蘇貞昌也秉持蔡總統的好意，前往嘉義縣宣布設立嘉義科學園區，大家可以看到不久的未來，嘉義縣會從農漁大縣，蛻變為工商重鎮。

賴副總統說，蔡總統出訪邦交國瓜地馬拉和貝里斯並過境美國，大家可以看到，美國政界對台灣民主的肯定和對蔡總統的歡迎，台灣不怕極權主義威脅，應該要勇敢對國際社會表達，「我們絕對堅持台灣的民主，不放棄主權，大家要團結打拚，讓台灣更繁榮、進步」。

賴副總統說，大家應該團結共同守護台灣，促進台灣民主、維持和平，並促進經濟繼續繁榮發展，這是大家共同使命，任何時候「我們都不放棄主權，不放棄民主，也不放棄和平」，要更加珍惜數十年來累積的經濟成果，守護台灣的力量，絕對不能欠缺嘉義縣的鄉親。

賴副總統前腳剛離開，侯友宜接著在中午約12時50分抵達會場。侯友宜致詞說，他對新北市有2030年願景，軌道建設一條接著一條蓋，安坑輕軌好了，捷運汐東線已核定，最近台北市長蔣萬安向他說，前台北市長柯文哲過去對捷運汐民線有意見，如今新北市和台北市一起來做，大家同心同力，一條軌道建設不分台北市、新北市，甚至不分基隆市，大家一起做成，就不用拖這麼多年。

侯友宜表示，他常說一句話「台灣最重要的就是團結，不分族群、你我」，台灣人就是嘉義人常講的「攏是家己人，厝內的人」，秉持這個精神做事，新北市沒有藍綠，只有台灣人，只有中華國民國民，國家最不需要就是鬥嘴，需要凝聚的力量，只要能共好就做，台灣才能發展。

侯友宜說，大家永遠不用怕外面怎麼樣，自己最重要，走穩腳步，一步一腳印，認真打拚為國家、人民做事，超越黨派、個人，用嘉義人的使命好好打拚，國家才會發展、新北市才會繁榮，最重要嘉義人會很驕傲，因為以這種態度面對所有挑戰「嘉義人我驕傲，嘉義人一定會闖出一片讓國家、地方欣欣向榮的氣魄」。

賴副總統和侯友宜進入會場時，都受到新北嘉義同鄉會成員熱烈歡迎，有人高喊總統好，記者詢問，2人一前一後出席同一場合，是否在尬場，賴副總統和侯友宜都沒有回應。（編輯：方沛清）1120408

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