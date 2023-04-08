嘉義同鄉會同場不同框　賴清德、侯友宜不約而同提這2字

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴副總統說，蔡總統出訪邦交國瓜地馬拉和貝里斯並過境美國，大家可以看到，美國政界對台灣民主的肯定和對蔡總統的歡迎，台灣不怕極權主義威脅，應該要勇敢對國際社會表達，「我們絕對堅持台灣的民主，不放棄主權，大家要團結打拚，讓台灣更繁榮、進步」。
賴副總統說，大家應該團結共同守護台灣，促進台灣民主、維持和平，並促進經濟繼續繁榮發展，這是大家共同使命，任何時候「我們都不放棄主權，不放棄民主，也不放棄和平」，要更加珍惜數十年來累積的經濟成果，守護台灣的力量，絕對不能欠缺嘉義縣的鄉親。
賴副總統前腳剛離開，侯友宜接著在中午約12時50分抵達會場。侯友宜致詞說，他對新北市有2030年願景，軌道建設一條接著一條蓋，安坑輕軌好了，捷運汐東線已核定，最近台北市長蔣萬安向他說，前台北市長柯文哲過去對捷運汐民線有意見，如今新北市和台北市一起來做，大家同心同力，一條軌道建設不分台北市、新北市，甚至不分基隆市，大家一起做成，就不用拖這麼多年。
侯友宜表示，他常說一句話「台灣最重要的就是團結，不分族群、你我」，台灣人就是嘉義人常講的「攏是家己人，厝內的人」，秉持這個精神做事，新北市沒有藍綠，只有台灣人，只有中華國民國民，國家最不需要就是鬥嘴，需要凝聚的力量，只要能共好就做，台灣才能發展。
侯友宜說，大家永遠不用怕外面怎麼樣，自己最重要，走穩腳步，一步一腳印，認真打拚為國家、人民做事，超越黨派、個人，用嘉義人的使命好好打拚，國家才會發展、新北市才會繁榮，最重要嘉義人會很驕傲，因為以這種態度面對所有挑戰「嘉義人我驕傲，嘉義人一定會闖出一片讓國家、地方欣欣向榮的氣魄」。
賴副總統和侯友宜進入會場時，都受到新北嘉義同鄉會成員熱烈歡迎，有人高喊總統好，記者詢問，2人一前一後出席同一場合，是否在尬場，賴副總統和侯友宜都沒有回應。（編輯：方沛清）1120408