水情分轉黃、橙燈！水利署：嘉義、台南高雄節水963萬噸

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經濟部水利署發布新聞稿指出，陳建仁強調，要強化多元水源的利用，並加強中央與地方政府合作，減低旱情對民生產業衝擊。
水利署表示，為提前防旱，在3月1日及30日，分別將台南及高雄的水情燈號，轉變橙燈的夜間減量供水，並要求每月1000度以上工業用戶節水10%，非工業用戶10%至20%；目前節水燈號實施後，嘉義、台南及高雄3個地區，已有節水963萬噸的成效。
水利署指出，後續將持續與地方政府合作，以多省水、多找水及多調水，來穩定南部地方供水。
水利署以台南為例指出，透過上述多省水、多找水、多調水效益，預估南化水庫5月底蓄水量約700萬噸以上，曾文－烏山頭水庫蓄水量約6100萬噸以上；同時，與台南市政府合作，協助山區農業供灌，協助水車於虎頭埤水庫取水，載至各供水點水桶巡迴灌水，持續維持滿桶狀態，協助農民就近取水灌溉。
水利署指出，南部地區雖然春雨有限，透過中央、地方共同合作，多省水、多找水及靈活區域調配，不但協助嘉南地區雜作供灌，更對民生產業在最少衝擊下穩定供水。
為強化供水韌性，水利署表示，經濟部已推動多元水源計畫，讓未來台南用水可以減少對降雨的依賴，也為枯水期提供穩定的保險水源。（編輯：林興盟）1120408