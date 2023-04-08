共軍環台軍演　美軍P-8A反潛機「衝第一」現蹤監控

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P-3C獵戶座（Orion）服役40多年後，美軍採購P-8海神式（Poseidon）反潛巡邏機加以取代，被譽為「美軍最強反潛機」。P-8A以波音737-800型客機為載台改裝，P-8A特別針對新型潛艦的發展而設計，擁有更持久的巡航時間及航程、更佳的性能；製造商波音公司宣稱，P-8A可有效在陸地和水上執行各項任務，包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等；武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM 遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等。
2009年首飛的P-8A為具備指管通資情監偵（C4ISR）和反潛作戰（ASW）能力的載台，性能都超越P-3C反潛機。美軍2013年底在沖繩的嘉手納基地（Kadena AirBase）首度部署6架P-8A反潛機，被因應是牽制中國海洋活動所造成的威脅。
印度海軍是P-8海上巡邏機量產後第一個海外客戶， 稱為P-8I，I代表印度（India），以汰換老化的俄製Tu-142長程海上巡邏機；印度花費21億美元採購8架P-8I海上巡邏機，2016年追加訂購4架，目的為監控共軍在印度洋的動態，保護印度的海上安全與利益。
美國海軍採購122架P-8A。2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間，美國海軍的P-8A成功追蹤俄軍黑海艦隊莫斯科號巡洋艦的位置，並將相關資訊分享予烏克蘭。後來烏方根據美軍提供的情報，發射兩枚海王星反艦飛彈擊沉該莫斯科號。加拿大今年3月也選定P-8A作為新一代「多任務飛機」，其他使用國包括澳洲、南韓、挪威與紐西蘭。