蔡詩芸預告《大嘻哈2》總決賽辣爆 老公王陽明台下緊盯
節目《大嘻哈時代2》首度開放觀眾觀賽，總決賽今（8）日於台北流行音樂中心登場，評審蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰將蒞臨現場之外，上屆評審大支、熊仔、Leo王和剃刀蔣，也參與此次總決賽，擔任客座評審。下午進行彩排時，導師蔡詩芸預告服裝會很辣，喊話：「以前沒有穿過的，會比前幾集還要辣。」要大家期待一下，阿夫還補充是「辣豆奶」，引發現場笑聲一片。而蔡詩芸也透露老公王陽明今晚也會到場，「他最近在忙電影《角頭》，不過平常都還是有在關注節目和選手狀況。」
記者侯家瑜/綜合報導
陳星翰IG日前無預警消失，還好透過好友的幫忙，最後終於找回來，也透露被封鎖的前幾天剛好有接到業配，怎料後來帳號就被鎖住，「我損失了一些錢，覺得有些破財。」至於帳號消失的原因，陳星翰猜測有可能是他發了「水槍」的表情符號，搭上美國的校園槍擊案件，才會被貼上敏感標籤，而他也認為，大家在網路上應該都保有言論自由，不過在YT、IG上都沒有。
總決賽六強分是Gummy B、REX、SAVAGE.M/馬克、小卡比 、阿跨面，以及阿夫，阿跨面特別配戴幸運符，表示會繼續穿藍白拖上台表演，造型特殊的REX，頂著充滿亮片的頭髮應戰，透露每次都會把自己的歌曲給設計師聽，讓設計師幫他安排造型。Gummy B也說興奮大於緊張，因為準備很多東西要展現給大家看，阿夫則平常都會喝啤酒消除緊張，今天也不例外，訪問前已經先偷喝了一點。小卡比配戴每次上台都會有的項鍊，馬克則說自己帶來的演出比較熟悉，比較偏「那個」方面，旁人你一句我一句，連忙補充「沙威瑪」、「有管子」、「有肉在上面」。