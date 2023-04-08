別放棄！大腸癌第四期肝轉　三管齊下治療仍有高存活率

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大腸癌發生及死亡人數增加 有效控制腫瘤最首要近年來，大腸直腸癌發生及死亡人數呈快速增加趨勢，居所有癌症發生率及死亡率的前三名。民國95年發生人數首次超越肝癌，成為我國癌症發生人數最多的癌症。診斷大腸直腸癌時期，接近2成病人為第四期，主要以肝臟、肺臟轉移居多，而病人接受根除性治療會有較好的治癒及存活率機會。因此，如何在這些病人進行有效控制腫瘤最為重要。
肝臟轉移腫瘤 手術困難度增加奇美醫學中心一般及消化系外科主治醫師王家豪說明，隨著化學及標靶治療的進步發展，許多第四期大腸直腸癌病人病情也得到控制，讓外科醫師有機會可以將腫瘤完全切除，也因此提高病人存活機會並改善其生活品質。
然而，肝臟轉移腫瘤往往為多顆，並且會散布在肝臟雙側，有些腫瘤還可能在肝臟較深處，使得肝臟手術的困難度高，可能需要犧牲的肝臟體積也較多。倘若剩餘肝臟功能較差，這些病人常常無法再接受後續的化學及標靶治療。
腹腔鏡肝臟電燒灼術 減少肝傷害、處理較深且小腫瘤近年來微創肝臟手術進步且普及，也讓許多病人於手術後恢復更快並減少術後併發症。王家豪主治醫師指出，近五年來，奇美醫學中心一般及消化系外科已為大腸直腸癌肝臟轉移病人執行數十例腹腔鏡肝臟腫瘤電燒灼術；不僅提供更微創，減少肝臟實質受損的方式，也提高腫瘤治癒的機會。
同時以腹腔鏡大腸直腸手術、肝臟切除以及電燒灼肝臟深部腫瘤，已成為一般及消化系外科常規施行的手術，長期追蹤也發現與全數手術切除的病人效果相當，可謂大腸直腸癌第四期病人的福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57329
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