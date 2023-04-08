MLB／海賊王重回海盜主場！情緒激動「匹茲堡永遠是家」

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36歲的McCutchen是海盜隊在2005年選秀會以首輪第11順位選進的超級新秀，並在2009年登上大聯盟，生涯前9個賽季都效力海盜，為海盜貢獻1346場出賽，打出1463支安打、203支全壘打、171次盜壘成功以及725分打點，打擊三圍達.291/.379/.487，還五度入選全明星賽、四度獲選國聯外野手銀棒獎、一次國聯外野金手套，並在2013年榮獲國聯MVP，也在該年帶領海盜隊進入暌違21年的季後賽。
「我愛死這些球迷了」McCutchen在賽後表示，而他也十分受到匹茲堡球迷愛戴，當他在2018賽季被交易，並陸續效力於舊金山巨人、紐約洋基、費城費城人、密爾瓦基釀酒人等隊時，以客隊球員身份回到PNC球場，現場仍能聽到掌聲及歡呼聲，他在去年賽季以釀酒人球員身份，在PNCu球場開轟時，主場球迷們甚至還幫他歡呼。
McCutchen透露「我記得2018年被交易到巨人後第一次回到這裡，也有收到同樣的歡呼聲，但感覺有些不同，當時我很激動，對我在打擊的表現同時帶來正反面的影響，而今晚只有積極的正面影響，我感覺很棒」，並表示「我認為這是注定會發生的」。
當McCutchen本場比賽以先發第三棒、指定打擊的身份首度站上打擊區時，他放慢了他的動作，但主審並沒有因為他超時站上打擊區而對他進行裁罰，在McCutchen站上打擊區後，他難掩激動情緒，面對對方先發投手第一球就敲出一支右外野方向的安打，這也是他相隔2014天之後，再次以海盜隊員的身份，在海盜主場PNC球場打出安打。
但對海盜隊總教練Derek Shelton來說，這場比賽中最具代表性的時刻不是McCutchen在前兩打席敲出的安打，而是他在第三打席打出平凡無奇的滾地球後，仍奮力往一壘跑，「我認為這就是他為何能獲得這樣的歡呼聲的原因」Shelton教練說。
雖然McCutchen離開海盜隊已經五個賽季，但他仍沒忘記匹茲堡帶給他的一切，不僅休賽季都會回到匹茲堡住，他的三個小孩也都是在匹茲堡出生，他認為這支球隊、這座城市、這座球場永遠都會是他的家。
「當我的小孩子看到所有的照片、獎項，問我『那支銀棒、那個金手套是什麼？』的時候，我能跟他解釋，問到『為何你以前留長髮』的時候，我也可以跟他們說那時候的故事，雖然那是他們出生前的事，但他們現在可以跟我一起體驗，他們會明白為什麼爸爸這麼愛海盜這支球隊」McCutchen說。