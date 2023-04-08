張員瑛姊姊也要出道！高顏值畢業照被挖 網友：優良基因
18歲南韓人氣女星張員瑛現為團體IVE成員，甜美臉孔、9頭身比例被封為「人間洋娃娃」，近日傳出她的親姊姊張多雅（音譯，장다아）也將出道當明星，韓媒就挖出張多雅學生時期的舊照，美貌完全不輸妹妹，被稱讚家族基因太優良。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，張多雅近來在幫某品牌擔任廣告模特兒，未來有意往演員、戲劇圈方向發展，目前已經簽給妹妹所屬的STARSHIP娛樂旗下的子公司King Kong娛樂，該公司旗下有李光洙、柳演錫、宋承憲等人。
韓媒找出張多雅的畢業照，她與妹妹一樣擁有圓滾滾大眼睛、挺鼻、唯美唇型，五官立體、清麗可人，氣質也很出眾，可說是天生就是當藝人的料。據悉，張多雅2001年出生，今年21歲，未來正式入行後，韓國演藝圈又多了一對高顏值姊妹花。
此外，張員瑛所屬的團體IVE將於6月24日首度台，下午5點在台北流行音樂中心舉辦「IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei」演唱會，她們也是第一組站上北流的南韓女團，掀起熱議。IVE演唱會售票詳情資訊及福利，將待官方日後公告。