奧運幼苗新起點 金牌國手力挺中華奧會小小英雄運動會
中華奧會於4月8日到9日在新北市新莊體育館熱鬧舉辦「第1屆中華奧會小小英雄運動會」，針對4-6歲幼童打造專屬小小英雄培訓基地，設置田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉重、劍道…等十項運動競賽及體驗項目，希望小朋友從小接觸運動，享受運動的樂趣，讓運動融入到家庭生活中，培養全民運動的風氣與習慣！今（8）日舉行開幕儀式，現場超過600位小小英雄由爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶領參加人生首次的運動會，兩天活動有近2000位小小英雄報名。
記者廖聿偉/綜合報導
「第1屆中華奧會小小英雄運動會」共有十項運動競賽及體驗，其中田徑、羽球、足球、跆拳道及體操特別安排示範賽，邀請專業小小運動員來示範該項運動，讓現場的家長及幼兒園老師及小小英雄們對運動有更深、更廣的認識。另外羽球示範賽更是驚喜邀請到東京奧運羽球雙打金牌王齊麟及李洋加入，和小小運動員搭配對打，向下傳承，兩人表示從小朋友眼中感受到對運動的熱情，期許自己能夠把自身的運動經驗傳遞給小小英雄！
前陣子奪下生涯第二金的拳擊選手黃筱雯也很開心看到這麼多小朋友熱愛運動，期待下一屆小小英雄運動會可以增加拳擊項目讓小朋友初步認識這項運動 ; 東京奧運射箭銀牌選手湯智鈞看到來參加的小朋友讓他想起最初接觸射箭時的單純和快樂，認為從小推廣運動一定能讓台灣未來的運動員越來越厲害！
另外現場還有特別規劃中華奧會一百周年展區，讓大家參與中華奧會一百周年每個奧運英雄榮耀閃耀的時刻，未來中華奧會也將持續結合社會資源、贊助優秀運動選手、提升競技運動水準、普及全民運動風氣、推廣奧林匹克活動，為國內體育發展貢獻心力，共同為台灣體育運動下一個百年創造更多榮耀。