烏日玉闕朝仁宮媽祖祈福遶境 南投縣長恭迎聖駕

邁入第15年的台中市烏日區玉闕朝仁宮「揚眉兔氣－祈福兄弟會香活動」，今天鑾轎於上午從烏日出發，行經大里、霧峰，一路步行到南投縣草屯鎮敦和宮，吸引上千名信徒隨行，敦和宮在烏溪橋頭設立香案，隆重迎接「兄弟宮」玉闕朝仁宮到來。南投縣長許淑華恭迎聖駕到來，向武財神、媽祖祈求遶境順利，並為水情嚴峻的台灣祈求早日下雨，紓解乾旱，沿路還有信眾設桌案膜拜，場面熱鬧。
記者柳榮俊/綜合報導
玉闕朝仁宮武財神、媽祖遶境隊伍在報馬仔、三十六執士、鼓陣、八家將、千順將軍、神轎隊等陣頭的陪同下，上午行經烏日福德祠、五張犁福德宮、大里區福興宮、霧峰區南天宮，草屯武聖宮、惠德宮晚間將夜宿敦和宮駐駕，明天將再遶經霧峰區聖賢宮、喀哩新南宮、螺潭順天宮、溪壩南興宮、永興宮等，遶境路程約55公里。
玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，敦和宮和玉闕朝仁宮都來自福建省漳州府平和縣西山故里，200多年前同船渡海來台，香爐與神像則分別安置在兩座宮廟。「兄弟會香」今年邁向第15年，活動已成為兩座宮廟的重要傳統，範圍從台中市烏日、大里、霧峰到南投草屯等地，夜間在敦和宮過夜後，隔日返回台中。
來自烏日的遶境隊伍，由八家將、千里眼、順風耳神將開路，步行抵達中投縣界烏溪橋，沿途鑼鼓齊鳴，鞭炮聲不絕於耳，相當熱鬧；縣長許淑華與敦和宮主委林宜裕、台中市政府民政局長吳世瑋、立委何欣純、林靜儀、馬文君及前立委顏寬恒，以及台中市議員多位南投縣議員和鄉鎮市長共同接駕。許多南投信眾等候跪在轎前「鑽神轎」祈求平安。
許淑華表示，她希望在兩宮的會香活動中，能夠保佑活動順利成功，同時也希望早日降下甘霖解決水情危機，讓南投的農作物能夠復甦並且有豐收，人民的生活也能夠平安安康。吳世瑋則表示，台中和南投是情誼深厚的姐妹縣市，這兩座宮廟的參香活動也是中投地區重要的宗教文化交流活動。希望透過這個遶境祈福活動，能夠祈求國泰民安、風調雨順。