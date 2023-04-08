伊拉克總統譴責土耳其轟炸庫德自治區　要求道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
拉希德正是出身蘇雷馬尼亞的庫德族人。他強調，土軍如此作為「沒有合法正當性」，徒然「以伊拉克存在敵對部隊為藉口而恫嚇平民」。
拉希德指的是在庫德斯坦自治區出沒的庫德工人黨（PKK）。庫德工人黨被土耳其和盟友列入「恐怖分子」黑名單。
路透社報導，伊拉克總統府今天在聲明中還要求土耳其為這場攻擊道歉，並強調安卡拉必須停止在伊拉克境內的敵對行動。聲明表示：「我們要求土耳其政府負起責任，並提出正式道歉。」
庫德斯坦自治區政府對外媒體關係負責人賈夫瑞（Lawk Ghafuri）昨天晚間在推特（Twitter）發文稱，蘇雷馬尼亞機場周圍一帶昨天遭到無人機攻擊，但沒有造成損害或航班延誤、停飛。
一名土耳其國防部官員則告訴路透社，土耳其武裝部隊昨天沒有在當地進行任務。
土耳其武裝部隊數十年來在伊拉克北部和敘利亞北部進行多次含空襲的大規模軍事行動，打擊對象包括敘利亞的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）、武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（IS）以及非法的庫德工人黨。
在這次攻擊事件發生的幾天前，土耳其才以庫德工人黨激進分子加強活動為由，對往返蘇雷馬尼亞機場的班機關閉領空。
庫德工人黨自從1984年以來對土耳其進行浴血叛亂，目前被土耳其、美國和歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1120408