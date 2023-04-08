伊朗宣布厲行監控　加裝攝影機揪未戴頭巾女性

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伊朗司法部門所屬「米珊報」（Mizan）及其他國營媒體報導，此舉是為「預防女性抗拒配戴希賈布頭巾（hijab）的法律」，強調違反規定的行為重傷伊朗的神聖形象並且散播不安。
去年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察關押期間死亡。自從這起事件發生以來，有越來越多伊朗女性選擇不佩戴頭巾來表達抗議。伊朗安全部隊則暴力鎮壓示威。
儘管如此，冒著違反這項強制服儀規定可能被捕的風險，全國各地未佩戴頭巾的女性還是相當普遍。女性抵制道德警察不佩戴頭巾的影片也充斥社群平台。
伊朗警方在今天的聲明中要求商家「認真檢查，對遵守社會規範進行嚴格監視」。
根據1979年伊斯蘭革命後實施的伊斯蘭教律法（Sharia law），女性有遮蓋頭髮並且穿著寬鬆服飾以掩蓋身形的義務，違反者將面臨公開指責、罰款或逮捕。
伊朗內政部於3月30日在聲明中稱頭巾為「伊朗民族文明基石」、「這個伊斯蘭共和國的實務原則之一」，強調不會在此一議題上退縮。
當局敦促公民與未配戴頭巾的女性正面交鋒。這樣的指令曾在過去數十年裡鼓勵強硬派敢於攻擊婦女。上週有一段被人瘋傳的影片顯示，一名男子在商店裡把酸奶倒在兩名未戴頭巾的女子頭上。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1120408