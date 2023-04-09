JHBL／神岡「瘋狂射手」黃瀚陞狂砍40分 金華晉級冠軍賽
111學年JHBL國中籃賽決賽男女甲級四強準決賽，衛冕軍北金華雖讓台中神岡「瘋狂射手」黃瀚陞砍進5記三分球飆40分，開季第3次單場破40，外帶7籃板、7助攻，但金華四處開花，7人得分上雙，含周佑承20分、8籃板、7助攻、2抄截，領軍112：83輕騎過關，也是繼複賽81：65後對戰2連勝神岡，殺晉冠軍賽，力拚隊史第7冠。
記者廖聿偉/綜合報導
神岡黃瀚陞得分雖比複賽對金華該役拿23分多17分，一樣進5記外線，但神岡難擋金華的破百攻勢，「球給瀚陞」效應無法延續，錯失繼107學年拿亞軍後，隊史二度爭冠，只能打季軍賽。
另一場準決賽，上季第三新北安康，從領先10分到終場前被追成43：47，最後6.9及1.2秒，林子平、何重賢各獲2罰，都在第一罰中後，第二罰故意不進，成功拖掉最後秒數，最終49：43力克北市信義 ，拿下低比分的防守大戰，殺晉軍賽，將挑戰尋求二連霸的金華。
這也是安康繼108學年拿第二、109學年首冠後，隊史3度晉冠軍賽，尋求第二冠，卻是首度與金華爭冠，因10U學年冠軍賽安康是輸苗栗大倫，109學年則贏信義拿第一冠。
本季安康、金華曾在複賽首遇，安康靠區域聯防堵住金華外線，53：44勝出，一戰中斷金華跨季22連勝，但冠軍賽再遇，輸贏難料。