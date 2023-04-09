視網膜發病無感，發現已太晚！　國內研究證實：這中草可用於治療、預防

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視網膜生病無痛感 常見視網膜疾病有三類眼科診所院長趙效明教授表示，視網膜無痛覺神經，當其發病時，病人除無疼痛感外，在外觀上也沒有紅腫，卻會突然有視力受損的情形發生，例如：視力模糊、影像扭曲、看東西視野中出現漂浮的斑點或黑線（不明的漂浮物）、視野中出現黑暗或空白區域、視力喪失等症狀。
趙效明教授指出，常見的視網膜疾病有三種：
1、糖尿病視網膜病變，眼睛裡的血管會因病變而滲漏，形成水腫或出血，所以糖尿病患者因定期追蹤視網膜。
2、老年性黃斑部病變，視網膜是最重要的中心部分，黃斑部會因老化而出血及萎縮，許多老年人在白內障手術後視力仍然進步不大，就是因為此病。
3、視網膜剝離。
阿魏酸治療 視網膜缺血目前國內已有研究實驗證實，利用中藥川芎提煉出活性成分阿魏酸，可用於預防、治療視網膜缺血、老年性黃斑部病變等眼疾。其中，老年性黃斑部病變是因視網膜缺血與抗氧化壓力增加等因素，導致血管內皮細胞生長因子增加，若能早期緩解視網膜缺血，就可減少黃斑部病變發生機率。
臨床治療黃斑部病變，目前多使用新生血管抑制劑，自費療程價格不斐，需每月注射一針，連續三個月下來，可能超過十萬，阿魏酸相對便宜，在動物實驗中也顯示一針見效。趙效明教授說明，阿魏酸治療缺血效果顯著，還可以用來治療俗稱「眼中風」的中心視網膜動脈阻塞，透過靜脈注射，甚至連腦中風等動、靜脈血管阻塞問題都可以應用，這些疾病同屬中樞血管系統問題，治療機轉相同。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57373
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