乳癌單邊切除造成長距離跑步不適　她接受乳房重建再展自信

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罹癌舒緩治療 開啟慢跑人生柯小姐表示在接受完化療及放射治療療程時，開始慢跑，原本想要緩解治療帶來的副作用(像是噁心、嘔吐、疲倦等)，後來跑出了興趣，接著認識馬拉松協會的朋友，10年來參與各大馬拉松賽事。
跑馬拉松的時候，由於路途遙遠，跑者會挑選合適的內衣褲，避免摩擦受傷。不過由於柯小姐單側乳房切除，少了支撐，因此跑步期間，運動內衣仍容易位移，隨著跑馬拉松時長時間的摩擦，膚磨損受傷，再加上汗水風乾形成的鹽漬會同時刺激傷口，相當不舒服。
透過乳房重建 持續正向人生另外，跑馬拉松時選手賽後會在會場進行淋浴更衣，由於是開放性的，所以柯小姐從沒在會場洗過澡，怕脫下衣服會嚇到其他跑者。但是沒有及時沖洗，汗水導致皮膚過敏，經常就診皮膚科。種種因素讓柯小姐大概在五年前就動了接受乳房重建之念頭，不過當時被家人勸退。後來柯小姐還是下定決定，至衛生福利部南投醫院整形外科諮詢呂明川醫師為她安排乳房重建。
手術分為三階段 可同時這樣做達理想外觀呂明川醫師表示，該手術分為三階段，第一階段先植入組織擴張袋，並注入食鹽水擴張皮膚空間。第二階段取出擴張袋後，接著填入矽膠之植入物；第三階段則是乳頭重建手術。手術可恢復患者乳房外型，對側乳房亦可同時做隆乳或提乳等調整，來達到理想的外觀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57330
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