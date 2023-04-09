台南安南醫院丟包案！死者遭砍傷槍擊 疑網路糾紛釀殺機
8日凌晨2時許，台南27歲的徐姓男子，重傷遭人丟包在安南醫院急診室門口，胸口有槍擊、腋下有刀傷等，緊急搶救仍不治。警方獲報後，隨即組成專案小組追查，並調閱監視器掌握嫌犯車輛，當天下午，依車牌循線拘提周姓男子到案；8日晚間7時許，2名涉案的林姓男子（22歲、28歲），持一把改造手槍向警方投案，並供雙方稱係因網路糾紛起爭執，但犯案動機及詳細案情，還有待進一步釐清。另外，先前曾傳出死者徐男，為地方角頭「囝仔昌」的外甥，但經警方調查，2人並無血緣關係。
記者林盈君／綜合報導
據了解，徐男於8日凌晨，遭丟包在安南醫院，身上有刀傷及槍擊傷，搶救後仍因傷重不治。警方獲報後，會同第三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局，共同成立專案小組，並報請地檢署指揮偵辦，經調閱監視器畫面，掌握丟包徐男的車輛，並循線展開調查，8日下午，將周男拘提到案，當天晚間，28歲的林男、22歲的林男，持一把改造手槍投案。
經初步了解，嫌犯向警方供稱，係因雙方發生網路糾紛，並相約在永康區鹽行地區談判，過程中一言不合發生肢體衝突，徐男遭子彈擊中胸口，才將徐男丟包在醫院急診室。專案小組後續將深入釐清相關犯案動機、作案過程等，全案依違反殺人、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。