【微聽損專題】「微聽損」有機會恢復正常聽力？　聽力師：依原因而定

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造成微聽損的原因？ 先天因素有「這些」造成微聽損的原因有許多，主要可分為先天性因素及後天性因素。先天性因素包括基因、構造異常等。
關於「基因」的部分，張憶萍聽力師提到，與聽損有關的基因，就目前所知已超過200多個，在臨床上，基因因素最常造成的微聽損就是「輕度聽力損失」。
而「構造異常」，像是小耳症，有外耳缺陷、耳道閉鎖等先天構造異常，可能會發生在單側，造成微聽損中的「單側聽力損失」。張憶萍聽力師表示，小耳症造成的微聽損較罕見，因為小耳症本身發生率就不高，約1萬名新生兒中才有1名小耳症個案，其中單側小耳症也只占30%。
此外，「聽神經構造異常」也是造成微聽損的先天性原因之一。張憶萍聽力師指出，有些孩童天生聽神經細小，但是細小的情況只發生在一耳，另一耳聽力正常，這類個案也屬於微聽損中的「單側聽力損失」，據統計，約有30%的先天性單側聽損是聽神經構造異常造成的。
微聽損後天因素多 「老化」也是其一至於，後天因素則包括外力的創傷（如：車禍、家暴、打巴掌等造成）、噪音（如：長期接觸、工作環境等造成）、突發性耳聾、病毒感染、化療藥物副作用、耳毒性藥物、聽神經瘤等。
此外，「老化」也是造成微聽損的後天因素之一。張憶萍聽力師表示，其實聽力損失最大的族群就是樂齡族，因為年紀越大，聽覺系統和大腦功能就會開始退化，使得樂齡族群常發生「聽」的問題，而老化造成的聽損通常是漸進式的，一開始聽損程度可能很輕微且先出現微聽損中的「高頻聽力損失」，但會隨著時間漸漸演變成較嚴重的聽損。
「這些」微聽損可回復 定期追蹤很重要微聽損的發生率會隨著年紀增加而提高，因為除了老化，生活中還有許多可能會造成聽力損失的後天因素。有些先天性微聽損的個案，也有可能會合併後天因素造成其他的聽力問題。
微聽損的個案聽損程度不見得會固定不變，可能會產生變化，有些會持續惡化變得更嚴重，但也有可能會恢復。張憶萍聽力師指出，有些微聽損是屬於暫時性的聽力損失，如果將造成聽損的原因排除了，聽力就有可能恢復正常。
張憶萍聽力師表示，像是「中耳積水」就有可能造成暫時性聽力損失，因為正常中耳內是空氣，若中耳積水，聲音無法有效傳輸就會造成輕微聽損，但若以抗生素治療、手術引流等方式，讓積水消除，聽力就可恢復正常。
而後天性微聽損，像是外力創傷造成的微聽損，其實也有可能恢復正常聽力。例如：家暴、打巴掌等導致耳膜破裂，若經過手術修補，也是有可能恢復聽力的。張憶萍聽力師指出，由於發生聽力損失後聽力還是有可能再變化的，這也是為什麼要定期追蹤聽力的原因。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57338
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