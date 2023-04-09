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48歲野生吳彥祖「長相激撞成龍」　網友訝異：認不太出來

▲48歲吳彥祖近貌曝光，被說撞臉成龍。（圖／翻攝自吳彥祖微博）
▲48歲吳彥祖近貌曝光，被說撞臉成龍。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

記者楊穎軒／綜合報導

香港男神吳彥祖2010年與長跑8年名模老婆 Lisa S.完婚，育有一名9歲女兒吳斐然，家庭生活幸福，近年事業重心則放在好萊塢，日前他在日本街頭被民眾偶遇，親切答應合照，網友發現48歲的吳彥祖神似69歲成龍，引發議論。

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▲《美少年之戀》堪稱吳彥祖、馮德倫顏值巔峰代表作。（圖／CATCHPLAY提供）
▲電影《美少年之戀》堪稱吳彥祖顏值巔峰代表作。（圖／CATCHPLAY提供）
▲楊凡導演大讚當年的吳彥祖帥氣又充滿西洋氣息，完美演繹《美少年之戀》。（圖／CATCHPLAY提供）
▲導演楊凡曾大讚當年的吳彥祖帥氣又充滿西洋氣息。（圖／CATCHPLAY提供）
▲吳彥祖的幸福肥模樣曝光。（圖／翻攝吳彥祖微博）
▲吳彥祖曾和金城武、陳冠希、古天樂受封「台港四大美男」。（圖／翻攝自吳彥祖微博）
網友在小紅書上傳和吳彥祖的合影，地點在東京商圈，照片中，吳彥祖戴鴨舌帽，穿連帽上衣，斜背背包，打扮休閒、隨興，無濾鏡和美圖的修飾下，吳彥祖俊俏五官沒有太多變化，僅多了一些歲月痕跡，看起來有些滄桑及老態。

▲48歲吳彥祖狀態，引發兩派網友評論。（圖／翻攝自微博）
▲48歲吳彥祖狀態，引發兩派網友評論。（圖／翻攝自微博）
吳彥祖早年和金城武、陳冠希、古天樂受封「台港四大美男」，大陸網友見到奔50歲吳彥祖私下狀態有些訝異，留言：「帥哥的終點是趙本山（大陸資深演員）」、「這是吳彥祖？怎麼認出來的」、「明明是吳鎮宇」、「吳彥祖也老了...」、「看著是48歲的人了」！還有人說他越老越像成龍。

不過也有網友緩頰，「還是很帥」、「依然是男神」、「還是同年齡男士中的帥哥」！吳彥祖向來坦然面對老化，2020年曾在IG分享青年時期大頭照，16歲的他雙眉濃密，一雙炯炯有神的眼睛彷彿能讀透人心，俊美五官散發十足星味，他打趣自嘲：「希望我的頭髮可以像以前一樣！」對自己日趨後退的髮線爆出危機感。

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