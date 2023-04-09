訪美21天！柯文哲今抵達紐約 臉書PO文：多交幾個好朋友
本月8日，台灣民眾黨主席柯文哲，啟程「自由臺灣，對話之旅」訪美為期21天，歷經16小時的飛行，於台灣時間9日下午，抵達美國紐約甘迺迪機場，柯文哲於臉書上表示「一路上碰到好幾次亂流，幸好華航機長與空服員經驗豐富」並大讚貼心又周到。柯文哲指出，此次訪美要見的人很多，從政府部門、國會議員、企業、智庫到台僑團體，也趁機會見見老朋友，更稱「要多交幾個好朋友！」
記者林盈君／綜合報導
而柯文哲於出訪前，也特地為自己打造新造型，他表示「平常空氣瀏海跟高腰褲很習慣了，但這陣子大家建議我換個造型，趁著訪美前做新西裝」，還幽默表示，妻子陳佩琪親自選了老字號的西服店，幫忙訂做了2套經典款黑色、米白西裝，但裁縫師看到柯文哲只有一句話「先把手機腰包拿下來，再說」。
除了穿搭之外，柯文哲也提及黃珊珊推薦了好友髮型師，並贊助超尊爵的剪髮，開心表示，新造型一亮相，很多記者都差點認不出來，向稱自己「一向不修邊幅，要當個型男真的是不容易」。
而此次行程，柯文哲將訪問紐約、波士頓、華府與休士頓，柯文哲表示，這次訪美是「自由台灣、對話之旅」，以自由台灣身份與世界對話，美國是世界最強國家，台灣重要盟友，對台國安有密切關係，特別美國會通過多項友台法案，美國可以說是台灣重要戰略夥伴，也是台灣重要經濟夥伴，近期也在談判自由貿易協定，在這兩者之下，「我們有必要了解美國」。
此次陪同柯文哲訪美的人，有前北市副市長黃珊珊、立委吳欣盈、新北市議員陳世軒等，備受矚目的華府行程，落在4月17日至4月21日，柯文哲預計將拜會國際企業、美台商會，到約翰霍普金斯大學、智庫CSIS演講，並接受美國之音專訪等。