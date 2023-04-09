高雄大帝國舞廳幹部販毒 檢警今收網、最重恐勒令歇業
高雄檢警今（9）日凌晨大規模搜索大帝國舞廳，據悉，這場搜索行動是由高雄地檢署檢察官楊翊妘指揮警方，持搜索票前往苓雅區大帝國舞廳進行搜索，現場初步查獲二名舞廳大班涉嫌販賣第三級毒品愷他命，共計查扣愷他命18包、毒咖啡包109包等證物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市警察局配合橋頭地檢署偵辦高雄大帝國舞廳內疑有員工涉嫌販賣毒品，今天凌晨1時45分，橋頭地檢署檢察官指揮高雄市警局、保三總隊、高雄憲兵隊等單位，持搜索票前往苓雅區大帝國舞廳執行大規模搜索，搜索行動一直進行到早上7時。
高市警局指出，現場初步查獲二名舞廳大班涉嫌販賣第三級毒品愷他命，並在舞廳內包廂及服務員置物櫃等處，共計查扣愷他命18包、毒咖啡包109包等證物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。
針對檢警查獲大帝國舞廳幹部涉嫌販毒一案，高雄市政府隨即發佈聲明，指根據《毒品危害防治條例》，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處份勒令歇業；高雄市警局強調，警方後續也會針對特定場所展開擴大臨檢稽查，對販毒吸毒違法行為絕對零容忍，務必斷絕毒品來源、徹底掃除販毒惡行。