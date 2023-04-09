中共軍演　學者：雷聲大雨點小安撫內部意涵多

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王智盛認為，這次中共軍演內宣意涵較大。他說，中共軍演實彈射擊、火力展示集中在福州、平潭，不若去年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後執行環台軍演，跨越台灣周邊海域。
他說，中國常態性軍演就有這樣的小規模實彈射擊，不過這次卻在名稱上刻意包裝為環台軍演，主要是必須藉此對內有個交代，安撫中國境內對於總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的高漲民族主義憤怒情緒。
他說，透過軍演對內交代，中共卻又不敢過度聲張、擴大，因為去年環台軍演引起國際社會極大反彈，反而增加對於台灣支持力道；中共也擔憂被國際社會認為是個反應過度、無理取鬧的大國，所以這次軍演相對地表現節制。
台灣智庫諮詢委員賴怡忠在座談會上說，日本外相林芳正會見中國外交部長秦剛時提及台海和平穩定的重要性、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會見中國國家主席習近平時也強調，台海和平穩定具有「至高重要性」；前總統馬英九訪中卻沒有台海和平相關表述。
他說，前總統馬英九訪問中國期間其實有多次機會可以談述台灣人對於安全自由環境的期待等，馬英九卻沒有凸顯這一部分；總統蔡英文甫結束出訪返抵台灣，中共隨即宣布軍演，「這是對他（指馬英九）最失望、最不應該的地方」。
中共解放軍東部戰區官方微博8日上午發布消息，8日起至10日按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。（編輯：周慧盈）1120409