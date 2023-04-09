慢飛天使看牙好難？　跨科照護減輕難度、 不再痛

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慢飛天使看牙不易 穩定情緒成難關慢飛天使小育，其口內有許多原發性齲齒和填補物下的繼發性齲齒，也因為高度敏感的個性，初進診間時較同年齡層的小孩更加害怕而大哭大鬧，當時小育悽慘的哭聲連診間外走廊都聽得一清二楚。
亞東醫院牙科部醫師賴俊成說明，台灣雖有良善的健保制度與社會補助，但這些孩子常於就診過程中，因行為難以控制，而無法獲得良好的醫療照護，導致嚴重的齲齒問題。
精神科、麻醉科協力合作 設停損點分階段治療在與小育短暫的了解接觸後發現，也許是因為小育僅有輕度的自閉症，並不是完全無法配合，可完成簡單的口內檢查與交流對談。賴俊成醫師評估後，決定與兒童青少年精神科、麻醉科共同合作，精神科透過藥物控制，穩定小育情緒並加強注意力；麻醉科在治療過程中，評估小育身體狀況與呼吸道暢通，在全身麻醉下進行大範圍的根管治療，製作不銹鋼牙套。
另外，兒童牙科採取行為引導方式，如避免直接檢查口腔造成高度觸覺敏感，改從肢體的遠端開始深度觸摸，增加其配合度，並在小育無法忍耐某些治療程序時，設立停損點，順利完成口內拍照，全口根尖片檢查與補綴治療。
就診障礙未獲完善照護 牙科跨團隊合作讓孩子不再痛！許多慢飛天使因為就診障礙，而未即時獲得完善照護，可能錯過黃金治療時間。賴俊成醫師呼籲，在現今完善體制下，可透過部分自費補助，並搭配跨團隊就醫團隊，完成困難的齲齒治療，製作品質良好且容易清潔的不銹鋼牙套，同時也減輕照顧者的困難度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57357
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