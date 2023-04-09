美議員建議發展「星鏈」 王定宇：台灣有能力也不會缺席
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台，與總統蔡英文會面時，傳出建議將「星鏈系統」（Starlink）引入台灣。對此立委王定宇今（9）日表示，低軌衛星可維持國家通訊品質，遇到威脅更是重要生存能力，政府近年來這部分也投入相當多心力，從衛星到接收端國內皆有能力建構，這價值10兆以上產業，台灣不會缺席，也會積極參與。
記者陳威叡／台北報導
對於麥考爾訪台拜會總統蔡英文時，提到台美應該可以合作發展低軌道衛星。王定宇表示，事實上過去無論是國防部、科技部、數位部與太空中心，這幾年都投入相當的資源與計畫來發展低軌道衛星，台灣產業上從衛星到接收端，有很多重要零組件、晶片與半導體，幾乎都有能力可以自製。
王定宇說，低軌道衛星可用於日常生活協助通訊發展外，對於面對戰時威脅，例如海底電纜被切斷 、俄國進攻烏克蘭情形，可以維持國家通訊傳輸品質，平時很方便，遇到威脅更是重要生存能力，無論是低軌道衛星或是地面接收端部分，都可達一定的自製比例，未來能建構自己的低軌道衛星跟接收站。
王定宇說，這部分在2022年開放商用執照申請，台灣注重這方面的發展，包括對於對國家安全、國防應用、平常商務與生活上運用，價值10兆以上產業，台灣不會缺席，也會積極參與。