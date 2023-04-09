中國研發「一體化」火車售票系統 串連一帶一路140多國
中國「一帶一路倡議」屆滿十年，至今已有151國參與其中。儘管多個參與國因此陷入債務危機，但北京當局為了強化全球經貿往來、拓展其影響力，日前研發推出一體化火車售票系統，該平台將統合一帶一路成員國內140多個國家的不同售票平臺，實現統一購票服務。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國一帶一路系統延伸至東南亞多發展中國家，協助會員國建立鐵路建設，根據星媒《南華早報》報導，中國鐵道科學研究院研發的售票系統，將以瑞士法郎作為國際支付貨幣進行結算，同時支援收入驗證、電子支付、結算報告等數據服務，該系統主伺服器位於中國境內，目的在於處理世界各地乘客不同語言的操作申請。
研發團隊指出，系統為實現開放、安全等目標，使用由中國開發的核心技術的開源軟體，主伺服器也將由經驗豐富的中國工程師維護；目前寮國是首個註冊該平台的國家，《新華社》報導提到，自3月15日起遊客可以利用手機購票，使中寮鐵路進入網路售票時代。
不過《日經亞洲》針對中寮鐵路的深度報導中提到，儘管中國對這條鐵路進行各種炒作行銷，但目前仍無經濟效益達預期的績效；另外中寮鐵路的樞紐—寮國磨丁市也出現經濟殖民跡象，預計超過200家中國公司將進駐該市，中寮鐵路的暢通將使人民幣交易比當地貨幣還要盛行。