防疫險衝擊！新安東京第三度減資99.99% 股本剩3000元
防疫險理賠2649億，讓產險業資本驟減，金融監督管理委員會日前點名新安東京海上、和泰產、中信產、富邦產資本嚴重不足，警告若不增資可能被接管，而保單將在今年2月中到期的新安東京海上產險，董事會已在3月底通過第3度減資99.99%、132.99億元，減資後資本額僅剩3000元。
記者林莞茜／綜合報導
新安東京海上產險自去年8月起，展開多次減增資規劃，第一次減資29.9億元，完成147億元增資；12月底2度減增資，並通過3度增資80億元，今年第1季完成80億元增資後，資本額達到132.99億元；只是防疫險、疫苗險累計銷售逾90萬張的新安東京海上產險，到去年底已賠付逾450億元，且去年底資本適足率（RBC）為-1078.76%、淨值比-87.92%。
據了解，新安東京海上產險全數保單已提前在今年2月15日到期，但今年以來至2月的理賠金額仍近35億元，估計總理賠金額恐逾500億元，因此新安東京海上產險董事會在3月底再通過減資案，再度減資99.99%，減資金額132億9899萬7750元，減資後股本僅剩3000元，後續將再進行第4度增資。