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「我們都一樣！」用心看需求　新竹伊甸號召青年加入助援

「我們都一樣！」用心看需求　新竹伊甸號召青年加入助援
「我們都一樣！」用心看需求　新竹伊甸號召青年加入助援

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】伊甸新竹啟能生活照顧中心今年邁入第14年，為提供竹市心智障礙者24小時居住的照顧機構，提供近30位中度以上智能障礙或合併智能障礙之多重身心障礙朋友各項生活訓練及在地化生活照顧服務，為他們營造像家一般的溫暖環境。

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「其實我們都一樣！」　34歲生活服務員用心陪伴

34歲的伊甸生活服務員徐采惠，於半年前加入伊甸，投入服務身障者的行列。徐采惠大學時就讀生死學系，在實習過程中聽聞許多逝者與家屬之間的故事，了解到在生命消逝前，許多人仍有很多關卡過不去，而感到很不捨，也因此讓她更立志要陪著身心障礙朋友一起面對生命中的坎、解決生活中的難題。「其實我們都一樣！」徐采惠說，身心障礙者和我們都一樣，一樣需要吃飯、一樣有內心的渴望與需求，只是需要多一點的協助。

「在服務中看見需要，我深刻了解陪伴的重要。」從小看著媽媽照顧長輩的身影，徐采惠在耳濡目染中，覺得「照顧與陪伴」是必要且重要的事。身為生活服務員，能夠協助家屬分擔生活的重量，讓他們在返家時，察覺到身心障礙朋友的小小進步，都是讓徐采惠覺得很有成就感又開心的事。

用心觀察看見需求　協助邁入有尊嚴生活

「只要用心觀察，就能聽見、看見他們的需求。」面對有些無法以口語表達的身心障礙朋友，只要看到他們的一個動作、一個眼神，細心的徐采惠就能了解他們想傳達的想法，像是誰今天心情不好、誰超喜歡今天的菜色，徐采惠一看便知。徐采惠希望未來能夠持續的精進自己，更深入的了解身心障礙者的照顧技巧，透過服務找回他們應有的能力，協助他們一步步地邁向自立、有尊嚴、有品質的生活。

號召熱血青年加入　幫助別人、成就自己！

身心障礙者因著身體上的障礙，無法靠一己之力完成生活日常所需。像餵食、洗澡、上廁所、沐浴、睡覺等，這些對大多數人來說稀鬆平常的事情，卻是他們的日常挑戰。在伊甸的規劃下，不論是多麼重度的身心障礙者，都有權利過著自我選擇，自我決定的自主生活，可以選擇自己想吃什麼、參與什麼活動、想到哪裡去玩，不因機構生活所束縛。

伊甸基金會號召熱血青年、二度就業者加入助人工作者行列，目前新竹啟能生活照顧中心有行政總務、司機、護理、治療師、教保員、生活服務員等職缺，歡迎民眾踴躍投入助人行列。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57354

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