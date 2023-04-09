「我們都一樣！」用心看需求　新竹伊甸號召青年加入助援

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「其實我們都一樣！」 34歲生活服務員用心陪伴34歲的伊甸生活服務員徐采惠，於半年前加入伊甸，投入服務身障者的行列。徐采惠大學時就讀生死學系，在實習過程中聽聞許多逝者與家屬之間的故事，了解到在生命消逝前，許多人仍有很多關卡過不去，而感到很不捨，也因此讓她更立志要陪著身心障礙朋友一起面對生命中的坎、解決生活中的難題。「其實我們都一樣！」徐采惠說，身心障礙者和我們都一樣，一樣需要吃飯、一樣有內心的渴望與需求，只是需要多一點的協助。
「在服務中看見需要，我深刻了解陪伴的重要。」從小看著媽媽照顧長輩的身影，徐采惠在耳濡目染中，覺得「照顧與陪伴」是必要且重要的事。身為生活服務員，能夠協助家屬分擔生活的重量，讓他們在返家時，察覺到身心障礙朋友的小小進步，都是讓徐采惠覺得很有成就感又開心的事。
用心觀察看見需求 協助邁入有尊嚴生活「只要用心觀察，就能聽見、看見他們的需求。」面對有些無法以口語表達的身心障礙朋友，只要看到他們的一個動作、一個眼神，細心的徐采惠就能了解他們想傳達的想法，像是誰今天心情不好、誰超喜歡今天的菜色，徐采惠一看便知。徐采惠希望未來能夠持續的精進自己，更深入的了解身心障礙者的照顧技巧，透過服務找回他們應有的能力，協助他們一步步地邁向自立、有尊嚴、有品質的生活。
號召熱血青年加入 幫助別人、成就自己！身心障礙者因著身體上的障礙，無法靠一己之力完成生活日常所需。像餵食、洗澡、上廁所、沐浴、睡覺等，這些對大多數人來說稀鬆平常的事情，卻是他們的日常挑戰。在伊甸的規劃下，不論是多麼重度的身心障礙者，都有權利過著自我選擇，自我決定的自主生活，可以選擇自己想吃什麼、參與什麼活動、想到哪裡去玩，不因機構生活所束縛。
伊甸基金會號召熱血青年、二度就業者加入助人工作者行列，目前新竹啟能生活照顧中心有行政總務、司機、護理、治療師、教保員、生活服務員等職缺，歡迎民眾踴躍投入助人行列。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57354
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