日本公民接連在中國被捕　雙方關係緊張情勢升高

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但對日本來說，這種情形已成常事。根據日本外務省，被捕的安斯泰來製藥（Astellas Pharma）主管是自2015年以來第17位遭中國情治單位拘押的日本公民。
中國國家主席習近平首度當選一年後，中國反間諜法在2014年生效，這一連串拘禁事件就是之後發生。
2019年，日本頂尖公立大學之一的北海道大學一名研究學者在中國遭拘捕，在時任首相安倍晉三的要求下，2個多月後獲釋。
根據日本外務省的資料，目前在中國遭拘押的5名日本公民中，2人已被判刑，1人還在受審，2人遭拘禁，其中包括被捕的安斯泰來製藥員工。
美國及日本等盟邦正和以中國及其戰略夥伴俄羅斯為首的極權國家交手，這類逮人事件是全球對峙局面的一部分。
美國總統拜登去年宣布，處理「海外美國公民遭挾持和不當逮捕」為國家緊急事件。
俄羅斯情治人員3月逮捕在當地進行採訪行程的華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。俄國國營媒體報導，格什科維奇已以間諜罪名被正式起訴。華爾街日報強烈否認這些指控；拜登已呼籲莫斯科當局釋放他。
神田外語大學中國專家興梠一郎（Ichiro Korogi）指出，在中國，「維安和公共安全是首要之務」，超越「政府的招商計畫」。
他說，公司有如「把員工送到戰場，雖沒有戰爭，但這就像是冷戰」。
日本智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）資深研究員峯村健二表示，被捕的安斯泰來製藥主管年約50多歲，在中國工作超過20年，協助日本其他商界人士。
曾任朝日新聞中國特派記者的峯村說，他認識這名主管多年。
峯村說：「他喜歡中國，自願到中國任職。」日本首相岸田文雄呼籲北京當局儘速釋放他。
而中國新駐日大使吳江浩7日表示，該名主管被控的間諜罪名「越來越明確」。吳江浩說，中國將依法處置本案。
專家建議在中國經商的人士避免和中國官員非必要的會面，避免談論政治，特別是台灣、香港或2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等議題。日本外務省也提醒，任何形式的調查或研究都可能會被視為從事間諜活動。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120409