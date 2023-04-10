一撕全毀！保溫瓶貼紙「關鍵功效」曝 日廠商：千萬別碰
華人文化中有飲用溫熱水的習慣，故多會挑選具有效保溫功能的保溫瓶或不鏽鋼杯，但除了購買前要做功課，購買後的保養也不能忽視。日本廚具製造商「和平freiz（和平フレイズ）」便在推特提醒民眾，若看到杯底下有貼紙時不要急著撕掉，因為那可能是該杯達到保溫、保冰效果的重要關鍵。
記者李惠婷/綜合報導
廚具製造商「和平freiz」於推特發文，說明使用保溫瓶、不鏽鋼杯等保溫系列產品時，若發現容器底部有貼紙，千萬不要急著將其撕毀，因為該產品能達保溫功效的關鍵是在杯子內部的真空層，而底部貼紙所覆蓋的地方即是抽真空焊接的接嘴，若將貼紙撕掉，該處便會暴露，進而影響保溫功效。
貼文發出後引得不少網友討論，直呼「長知識」，有人則質疑「為什麼要把它做成可以剝下來的東西？」、「若已經拔下來了怎麼辦？」和平freiz說明，若底部貼紙已被撕除，可在接嘴動口處貼防水貼，不過要注意貼紙尺寸，太大的話會使底部不平整，造成杯子容易翻倒的問題。
事實上，並非所有保溫瓶或不鏽鋼杯都以貼紙做為保護，部分是以覆蓋樹脂為替代，所以這時撕除標籤就不會造成影響，不過民眾動手前可先參閱該款產品的說明書，部分保溫瓶的官網及說明書上會寫明「不可撕掉保護貼紙」。