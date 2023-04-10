《黑暗榮耀》宋慧喬心型臉正夯！ 名人御用院長教妳打造減齡感臉型

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圓臉：臉的直線長度和橫向寬度相近，輪廓線圓潤。
方臉：臉部寬度和長度的比例將近2:1，下顎較寬，看起來較為剛毅。
長臉：臉的長度和寬度相比，長度明顯較寬度距離長，視覺上較為成熟。
鵝蛋臉：臉的寬度和眉峰到下巴長度的距離比例為1：1，從髮際線到眉頭、眉頭到鼻尖，以及鼻尖到下巴的比例為1：1：1，且整體臉部線條圓滑，給人溫柔的印象。
什麼是心型臉？
心型臉的特徵是額頭、顴骨較寬，中下臉輪廓明顯，且蘋果肌飽滿澎潤，下巴小巧又微微上翹，乍看雖和瓜子臉有點類似，但額頭比例較瓜子臉寬，整體呈現T形，散發青春、童顏感，因此成為熱門臉型的新寵兒，像是知名女星宋慧喬、王淨、徐若瑄、高圓圓…等，都是典型的心型臉。
針劑填補 打造澎潤心型臉聖宜診所院長翁書賢醫師指出，近年來心型臉備受喜愛，在諮詢時成為不少愛美人士的理想臉型，若想打造出減齡感的心型臉，注射玻尿酸通常能達到不錯的效果，可以依實際評估，在雙頰和下巴做玻尿酸填補，而玻尿酸其實是一種天然存在於人體中的分子，能夠吸收、保持水分，並增加皮膚的彈潤度、維持健康狀態，作為針劑施打，可以增加雙頰澎潤度、改善皺紋。
▲想擁有宋慧喬般的臉型?心型臉成為近期理想臉蛋新寵兒。
玻尿酸分子越大越好?聖宜診所醫學美容主治嚴嘉容醫師則表示，依照劑型來看，玻尿酸可分為顆粒型和凝膠型，但其實兩者都是由顆粒組成，只是顆粒型在生產過程中會透過「過篩」技術，分類出不同大小的顆粒，製成不同劑型，而凝膠型則不會過篩，直接將不同大小的顆粒交聯，交聯程度較高者，分子較大、較黏稠，具有較佳的支撐力，適合施打在大範圍，交聯程度較低者則分子較小、較柔軟，適合細小範圍修飾。
▲聖宜診所醫美診所主治醫師嚴嘉容，為想打造女星人氣臉型的愛美人士提出療程建議。
翁書賢醫師提醒，玻尿酸各劑型的特性雖有差異，但也不能因此直斷優劣，
建議愛美人士們要慎選了解針劑特性、經驗豐富的專業醫師，為臉部改善做客製化安排，另外在施打玻尿酸後，2周內應避免做臉部雷射、果酸煥膚、臉部按摩等療程，以免造成肌膚過多刺激。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57344
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