新冠血清抗體監視違法？羅一鈞：合法也合規　僅24人退出

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不過有學者質疑，應要逐案送「人體研究倫理審查會」（IRB）審查後執行，若沒有依照《人體研究法》規定，受試者可提出集體訴訟。
對此，今羅一鈞上午召開臨時記者會說明，疫情雖趨緩，但新冠在社區流行情形及變化仍須常態性以多元方式監測，血清抗體監視系統即為重要常規監測項目之一，因此不同於去、前年以新興傳染病研究計畫經IRB審查通過方式，今年度是以《傳染病防治法》第26條、《傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法》第3條及第6條指定為依法執行公務作業以利常規監測執行。
羅一鈞指出，血液基金會自今年2月下旬起以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知，民眾如不願意提供檢體給該監視系統利用，得於收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，提供「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，疾管署將以加密的電子郵件轉知血液基金會排除抽樣檢體，疾管署便立即刪除該筆紀錄，不會留作其他用途。捐血人如不同意提供監測系統利用其檢體，將不影響其於捐血中心的任何權益，也不會被註記，請民眾安心。
羅一鈞也說，由於預計有超過100萬名捐血人，因此跟血液基金會討論後，考量會延長面談、影響第一線工作與民眾意願等，在不能導致血荒、捐血不足的狀況下，徵詢專家後，改為抽樣後利用前告知，從1萬多人中抽樣出7000多人，再逐一通知，提供退出機制。
羅一鈞表示，目前已完成2400人抽樣，並採取廣被採用的選擇退出（Opt Out）機制，以兼顧自主權及捐血實務作業，自2月20日宣布以來，共計24名捐血人選擇退出，作業皆合法也合乎規定，經得起質疑跟挑戰，最後一批預計6月底收案完成，7月等待退出機制後，檢體會送昆陽實驗室檢驗最快8月才會公布結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。