2023台新女子路跑　實踐永續綠生活

台新銀行已連續6年冠名贊助台新女子路跑「Taishin Women Run」，自1995年台新銀行推出的臺灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡以來，台新銀行一直是最關心女性的銀行。台新希望透過女子路跑讓女性朋友勇敢展現自我，並實現「SDGs 目標5: 性別平等」以達到社會共融。同時，台新銀行特別邀請玫瑰卡及玫瑰Giving卡友共同響應女子路跑，於活動期間登入支持台新女子路跑活動，台新銀行將以該卡於活動期間每筆消費金額之3%計算，贊助2023女子路跑活動所需費用(贊助最高上限900萬)，本次活動共集結一萬多人響應，鼓勵女性朋友跑出自信、超越自我。
本次台新女子路跑，除了是「最香路跑」，更是實踐永續力的其實「最環保路跑」。首先，為減少浪費，今年路跑活動的場佈與設計物，採北高兩場重複使用的方式。其次，整場賽事提倡少紙化，將跑者秩序冊、完賽證明轉為電子檔案；賽道上還提供自助水站，讓跑者可以自備杯子裝水，飲用水也特別採用以色列Watergen公司的「高科技頂級大氣萃取飲用水」，將空中水氣變成能喝的水，除能節省約13,240個寶特瓶外，更節省下6,620,000毫升的臺灣水源使用，開創全球路跑先例，也讓民眾更深刻體認到實踐永續生活的可能性。
值得一提的是，台新大家族也齊聚現場共襄盛舉，除了台新證券、台新人壽等金控子公司，台新銀行玫瑰卡與Richart Life也在現場共同設置活動攤位。台新在現場特別安排「為認真而聲」線上互動遊戲，讓跑者們留下「你正為什麼事情而認真」的心聲，分享至社群網站即可參加iPhone 14、Apple Watch Series 8、AirPods Pro等多重好禮抽獎，深受大家喜愛的Richart人偶到場與女孩們同樂，現場人潮爆棚，歡笑聲不斷。跑者還能獲得健康的補給品，包括擁有5種基本電解質的jaxcoco椰子水以及風車生活健康茶，讓女孩們在跑步途中及完賽後，能夠迅速補充身體所需水份與電解質，維持健康運動體能。
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