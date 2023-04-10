2競技運動造成頸椎損傷　運動員還能重返運動場嗎？醫師這樣說

我是廣告 請繼續往下閱讀
2起頸椎損傷事件 恐影響運動生涯美國巴西柔術界中，具角力背景的柔術白帶和黑帶教練在練習時，因為黑帶教練從背後控制上半身同時翻轉，白帶學員在翻轉中頸椎同時承受兩人體重，先過度伸直（向後折）然後再向前彎（向前折）造成骨折滑脫，同時導致脊神經損傷、四肢癱瘓。
圖／頸椎骨折脫位。圖片取自傷者拍攝之youtube影片
法律判決認定是黑帶教練的過失，判賠4600萬美金。不幸中的大幸是在醫師手術治療及復健後，白帶學員在數個月後已能持登山杖爬山。
另一則新聞則是中國籍綜合格鬥選手李景亮，因為頸椎神經根壓迫，可能會被迫中斷職業生涯。李景亮長期已有頸部不適，應是長期練習角力及柔術累積傷害且恢復不足的結果，暫時無法出賽，且有面臨開刀的可能性。
圖／頸椎神經根病變。圖片取自李景亮TWITTER
選手脊椎骨折、損傷 可以重返運動嗎？根據2016年《全球脊椎期刊》及2021年美國運動醫學骨科社群的《運動健康期刊》整理，脊椎傷害及脊椎骨折無論是否經過手術，症狀能獲得改善的病人，多數都可從事各類型競技運動，甚至是高強度衝擊性運動如美式足球、橄欖球、體操、角力等，大約需經歷六個月以內的治療時間。
然而，重返運動的風險包含多個層面，如：手術是否有金屬植入物及其應力對周遭組織的後續影響、專項競技所需的頸部活動度是否受到影響、全身症狀恢復的程度以及競技本身的技術層面與風險等。
台灣運動醫學學會副秘書長暨復健科診所院長林杏青醫師表示，這需要各種醫療專業與體育專業一起視個別狀況討論。
頸椎相關損傷 如何診斷、治療？《美國家庭醫學會》建議，單純的頸椎神經根病變，大多可單靠非開刀的保守治療改善，且初期的診斷單靠動作測試和病史詢問就已足夠，但若經過4到6週治療都沒有起色，還是需要核磁共振做最準確的檢查。
治療上，早期進行物理治療訓練對急性疼痛有幫助。林杏青醫師提到，若保守治療8週無法改善症狀，針對神經進行類固醇注射是一個有效控制疼痛的方法。此外，合理的做法也包括頸椎牽引等物理儀器復健治療，長期戴頸圈則沒有太多幫助。
若是單純椎間盤突出壓迫神經，隨著時間過去大多數有自行吸收、神經恢復的潛力，若是保守治療無法改善，或是症狀無法靠保守治療就能忍受，開刀則是合理的選擇。
林杏青醫師表示，如果伴隨骨傷害、脫位導致不穩定、症狀嚴重保守治療無法改善的脊髓壓迫，則應該和神經外科、骨科醫師討論手術。
醫師也提醒，為了恢復到更好的生活功能與運動競技水準，各種頸部傷害無論是否手術都應循序漸進復健訓練，重建肌力、活動度，同時注意感覺異常是否仍然增加訓練風險，應在不引起後續結構傷害、不增加症狀下，慢慢恢復競技能力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57417
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw