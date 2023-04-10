柯文哲訪美第2天！早餐嗨PO荷包蛋 討論台低薪、高房價
本月8日，民眾黨主席柯文哲以「自由臺灣，對話之旅」作為主軸，出訪美國為期21天，今（10）日為柯文哲抵美的第2天，此次行程滿檔的他，也不忘在臉書PO文發表心得，像是到美國的第1天早晨，看到早餐盤裡竟然有「荷包蛋」，隨即立刻拍照打卡上傳，還表示「覺得非常感動」；而第2天則是在NORIKOH餐廳，和上百位從台灣到此求學、工作的年輕人進行近距離座談。
記者林盈君／綜合報導
對此，柯文哲發文指出，無論海內外，年輕人關心的事情都一樣，他們都關心台灣的未來。他們在紐約這個繁華的都市中奮戰，也依然渴望回到台灣溫暖的家。但他們想問「台灣低薪、高房價、少子化、淪為詐騙天堂的狀況，會繼續惡化嗎？有解嗎？」，柯文哲表示「花了一些時間跟同學們解釋，這些都是沉痾數十年的問題，可以解決，但沒有速成的解方。」
柯文哲也提到「長年來，政府製造許多人為的不公平，例如水、電費太低，國家補貼的反而是大戶。稅制也不盡公平，導致貧富差距愈拉愈大，而執政者為了短期選票考量，從不真正面對問題，做長期的規劃」，之後又強調，想解決問題，就必須丟掉包袱和選票的束縛，用決心和毅力，逐條、逐項進行改革。最後他更指出「我們不能期待一天就可改變這個國家，更不要期待什麼事都不做，國家就會自動變好。」
據了解，柯文哲此次訪美，是「自由台灣、對話之旅」，以自由台灣身份與世界對話，他表示，美國是世界最強國家，也是台灣重要盟友，對台國安有密切關係，特別美國會通過多項友台法案，美國可以說是台灣重要戰略夥伴，也是台灣重要經濟夥伴，近期也在談判自由貿易協定，在這兩者之下，「我們有必要了解美國」。