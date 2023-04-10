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巴國月底總統大選！外交部次長：中國明顯拉攏各方候選人

▲巴拉圭將在30日舉行總統大選，外交部次長俞大㵢今天在立法院答詢表示，正密切觀察注意。圖為外交部記者會。（圖／翻攝自YouTube）
▲巴拉圭將在30日舉行總統大選，外交部次長俞大㵢今天在立法院答詢表示，正密切觀察注意。圖為外交部記者會。（圖／翻攝自YouTube）

中央社

（中央社記者林敬殷台北10日電）台灣在南美洲邦交國巴拉圭大選將至，曾揚言當選後轉向中國的在野黨候選人目前民調領先。外交部次長俞大㵢今天在立法院答詢表示，正密切觀察注意，中國很明顯地在拉攏各方候選人，這是一個事實。

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巴拉圭將於30日舉行總統大選，在野黨藍黨（PLRA）候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月曾表態指出，如果勝選將與台灣斷交，轉與中國發展外交關係，其競選官網也提到，在台灣和中國之間，「因只能二選一，會依哪方可提供更好的條件來決定」。

立法院外交及國防委員會今天審查「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」、「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」及「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」等案，立委詢問在台灣與宏都拉斯斷交後，下一個可能斷交的國家是否為巴拉圭。

國民黨立委江啟臣質詢指出，日前外媒揭露，美方擔憂巴拉圭大選後將和台灣斷交，巴拉圭在野黨候選人艾里格里曾說當選後將外交轉向。

俞大㵢說，這是路透前幾天的報導，至於艾里格里一月時的受訪發言，事後有透過團隊發言表示，「巴拉圭和台灣關係非常好，當選的話，會和台灣進一步來談如何深化兩國關係，因為巴拉圭作為台灣南美唯一邦交國，或可有更多貢獻」。

不過，江啟臣表示，艾里格里在競選官網上表示，「巴拉圭不能將情感置於政治利益之上」，他若勝選組成政府，將依國家利益來決定外交政策走向。江啟臣要求外交部成立專門小組應對選後政情，他詢問俞大㵢，外交部是否有最壞打算。

俞大㵢表示，外交部都在密切觀察注意，中國很明顯地在拉攏各方候選人，這是一個事實。台灣願意跟任何由巴拉圭人民選出來的總統、新政府合作。（編輯：郭無患）1120410

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