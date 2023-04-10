巴國月底總統大選！外交部次長：中國明顯拉攏各方候選人

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立法院外交及國防委員會今天審查「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」、「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」及「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」等案，立委詢問在台灣與宏都拉斯斷交後，下一個可能斷交的國家是否為巴拉圭。
國民黨立委江啟臣質詢指出，日前外媒揭露，美方擔憂巴拉圭大選後將和台灣斷交，巴拉圭在野黨候選人艾里格里曾說當選後將外交轉向。
俞大㵢說，這是路透前幾天的報導，至於艾里格里一月時的受訪發言，事後有透過團隊發言表示，「巴拉圭和台灣關係非常好，當選的話，會和台灣進一步來談如何深化兩國關係，因為巴拉圭作為台灣南美唯一邦交國，或可有更多貢獻」。
不過，江啟臣表示，艾里格里在競選官網上表示，「巴拉圭不能將情感置於政治利益之上」，他若勝選組成政府，將依國家利益來決定外交政策走向。江啟臣要求外交部成立專門小組應對選後政情，他詢問俞大㵢，外交部是否有最壞打算。
俞大㵢表示，外交部都在密切觀察注意，中國很明顯地在拉攏各方候選人，這是一個事實。台灣願意跟任何由巴拉圭人民選出來的總統、新政府合作。（編輯：郭無患）1120410