《鬼滅之刃刀匠村篇》上線還不夠！4月神級新番接續回歸
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》昨（9）日正式開播，上線後短時間成為熱議話題，動畫代理商木棉花表示，除了《鬼滅之刃 刀匠村篇》外，4月還有各式輕鬆幽默、可愛、看完超爽的眾多元素新番回歸，讓動漫迷們接續體驗各種現象級新番霸權，也為春假結束後的生活再添新意，粉絲們錯過可惜！
記者張志浩/綜合報導
木棉花指出，粉絲期待已久的新篇章《鬼滅之刃 刀匠村篇》將以嶄新的故事回到觀眾面前，主角炭治郎在經過與上弦之陸的一場大戰後，在蝴蝶屋療養一段時間，在聽說鋼鐵塚不再為自己打造新刀後，決定前往刀匠村一探究竟並再次拜託鋼鐵塚為自己鑄刀，然而在刀匠村裡炭治郎卻遇見了戀柱·甘露寺蜜璃和霞柱·時透無一郎和不死川玄彌等人。另一方面無慘對於上弦出現空缺的問題感到相當震怒，加上「藍色彼岸花」的搜尋進度不如預期，因此他指派了上弦之肆·半天狗和上弦之伍·玉壺前往某地執行任務。
除了《鬼滅之刃 刀匠村篇》外，喜歡看「爽」番、主角反轉人生、大開外掛的粉絲也有福了，4月新番《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵～等級提升改變人生命運》描述男主角天上優夜是從小飽受周遭人殘忍對待且霸凌，因而對人生感到絕望的少年。某天優夜打開偶然發現的「通往異世界的大門」，並以初次造訪異世界之人的身分取得了犯規等級的能力，他將等級提升到不可思議的程度，甚至脫胎換骨成為完美無缺的翩翩美少年，劇情講述他在異世界提升的等級後，對現實世界產生的各種影響。
此外，4月也有輕鬆幽默、搞笑又不忘賣福利的《勇者死了！》，講述在一個劍與魔法和人類與敵人惡魔存在的世界，平凡好色的農夫少年托卡·史考特某天不小心讓勇者席恩·布雷丹掉入了自己製作的陷阱中，結果害勇者死亡，托卡為了隱藏這個事實而將勇者的屍體埋葬，但托卡的身體卻出現了異變，托卡與青梅竹馬便被迫踏上勇者一行人拯救世界的旅途，面對一連串無法挽回的危機。
最後還有人氣動畫續作《熊熊勇闖異世界 PUNCH！》，描述遊戲玩家少女優奈自從到了異世界後，不但拯救了遭到野狼襲擊的少女，且憑藉無敵的「熊熊裝備」獲得超常的力量和魔法，原以為能悠閒地在異世界結交朋友、放鬆生活，沒想到魔獸的襲擊、壞人的企圖及朋友們的危機接踵而來，故事講述優奈是否能以她的熊熊鋼鐵之心渡過一次次的難關，4月動漫新番值得期待。