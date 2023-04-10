中共環台軍演　吳釗燮：藉口蔡總統出訪「只會增加反感」

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吳釗燮今天上午向委員會請假到11時，引發在野黨立委猜測，是否因應中國發動軍演出席國安會議。吳釗燮否認，他表示，因外賓下午將離台，因此緊急安排接見行程。
民進黨立委趙天麟、王定宇詢問，總統蔡英文出訪返國前後，中國一再發動軍演，外交部有什麼回應。
吳釗燮表示，對於中國威脅台灣人民的做法，外交部予以強烈譴責，中華民國歷任總統到拉丁美洲友邦訪問，過境美國是一個長年的慣例，中國拿來當軍演的藉口，是一個無效的藉口。
吳釗燮表示，中國對台灣的威脅，只會讓兩岸的距離愈來愈遙遠，只會讓台灣人民對中國愈來愈反感，中國這些作法應該要停止了。
吳釗燮說，過去這2、3年，全世界最主要國家舉行高層會談或高峰會，會後聲明都提到台海和平穩定是非常重要的，他們反對片面改變台海現狀，尤其是用武力改變台海現狀，全世界國家對於中國對台灣窮兵黷武「不會支持、不會認同、不會贊成」。
吳釗燮說，俄羅斯對烏克蘭的侵略，受到全世界譴責；台海和平與穩定也是受到世界各國支持的，中國片面改變現狀的行為，將會受到世界各國反對，不管中國如何統戰，全世界對於台海和平與穩定的企求，是不會改變的。（編輯：翟思嘉）1120410
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