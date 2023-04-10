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英系鄭宇恩、湧言會淡水同框　齊喊「挺博文，進國會」

▲英系議員鄭宇恩今日與湧言會在淡水同框站路口，力挺將何博文送進國會。（圖／何博文辦公室提供）
▲英系議員鄭宇恩今日與湧言會在淡水同框站路口，力挺將何博文送進國會。（圖／何博文辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

新北市黨部主委何博文今（10）日在立委王定宇、趙天麟、嫡系子弟兵議員黃淑君、李宇翔、新竹市立委擬參選人李妍慧與民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩陪同下，前往站上竹圍捷運站外頭拜票，英系鄭宇恩表示，何是自己在新北市議會的同事，「議會出品，品質保證」，懇請民眾電話民調支持何，讓他順利通過初選，擔任北海「大金剛」。

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湧言會今日於淡水大匯集，與鄭宇恩齊聲「挺博文，進國會」，對此何博文感謝今日一同站上街頭為他加油的好朋友，也特別向淡水正在上班路上的鄉親表達感謝，他說，淡水長年最大問題是交通，除了在民進黨執政時工程大有進展的淡江大橋之外，也希望淡北快速道路能夠加速進行，而芝投公路開發也有望成為當地居民另一條替代道路。

何博文說，此外自己主張在竹圍、紅樹林這些交通瓶頸的地方建立車行地下道，讓道路立體化，以解決道路雍塞問題，「這由博文來做最快」。認為身為立委不應為了反對而反對，也不應為擋預算而擋預算，2024年大選，相較於現任的處處杯葛，自己絕對會與賴清德充分合作，中央地方連一線，淡水建設更有力。

鄭宇恩指出，何博文是自己在新北市議會的同事，「議會出品，品質保證」，懇請民眾電話民調支持何博文，讓他順利通過初選，擔任北海「大金剛」。

王定宇說，民進黨立委初選民調將展開，懇請民眾支持一位勇敢、剛正不阿的好立委何博文，何博文正派、打拼，進入到立法院絕對是一位專業好立委。

趙天麟則表示，讓新北市、北海岸更好，一定要有一位能力最強、最專業的立委，而何博文從過去擔任媒體人，再到新北市議會的表現都是「第一名」，如今民進黨立委初選將至，懇請選民一同支持北海金剛「何博文」，讓北海岸成為新北市最美麗的一塊拼圖。

同樣力拼立委選舉的李妍慧說，民進黨初選民調請支持黨內有高度共識、一致支持，這次挑戰新北市立委第1選區的何博文，讓最強戰力「北海金剛」光復李前總統故鄉，而何博文當選立委後，一定能為北海岸爭取更多福利、建設，並在跟執政黨的充分合作之下，為第1選區發聲爭福利。

黃淑君則表示，何博文是自己看過最認真，對政治工作最具熱誠者，何除了熱誠之外，更有對政治工作的滿滿專業，相信他進入到立法院，絕對能為淡水尋求更好的交通環境，為新北市打造更好的人本交通；懇請民眾電話民調唯一支持，讓何博文參選為淡水帶來改變。

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