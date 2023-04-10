英系鄭宇恩、湧言會淡水同框　齊喊「挺博文，進國會」

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何博文說，此外自己主張在竹圍、紅樹林這些交通瓶頸的地方建立車行地下道，讓道路立體化，以解決道路雍塞問題，「這由博文來做最快」。認為身為立委不應為了反對而反對，也不應為擋預算而擋預算，2024年大選，相較於現任的處處杯葛，自己絕對會與賴清德充分合作，中央地方連一線，淡水建設更有力。
鄭宇恩指出，何博文是自己在新北市議會的同事，「議會出品，品質保證」，懇請民眾電話民調支持何博文，讓他順利通過初選，擔任北海「大金剛」。
王定宇說，民進黨立委初選民調將展開，懇請民眾支持一位勇敢、剛正不阿的好立委何博文，何博文正派、打拼，進入到立法院絕對是一位專業好立委。
趙天麟則表示，讓新北市、北海岸更好，一定要有一位能力最強、最專業的立委，而何博文從過去擔任媒體人，再到新北市議會的表現都是「第一名」，如今民進黨立委初選將至，懇請選民一同支持北海金剛「何博文」，讓北海岸成為新北市最美麗的一塊拼圖。
同樣力拼立委選舉的李妍慧說，民進黨初選民調請支持黨內有高度共識、一致支持，這次挑戰新北市立委第1選區的何博文，讓最強戰力「北海金剛」光復李前總統故鄉，而何博文當選立委後，一定能為北海岸爭取更多福利、建設，並在跟執政黨的充分合作之下，為第1選區發聲爭福利。
黃淑君則表示，何博文是自己看過最認真，對政治工作最具熱誠者，何除了熱誠之外，更有對政治工作的滿滿專業，相信他進入到立法院，絕對能為淡水尋求更好的交通環境，為新北市打造更好的人本交通；懇請民眾電話民調唯一支持，讓何博文參選為淡水帶來改變。