中國附醫與羅氏診斷　攜手升級精準檢測

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擁國際檢測水準 精準醫療新趨勢中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，精準醫療是全球醫療發展趨勢，羅氏是世界知名的生技公司與全球體外診斷領導者，在癌症檢測領域，希望透過這項合作計畫，分階段導入看齊國際品質及符合認證標準的羅氏檢測試劑，讓癌症病人從治療選擇到治療後的監控都能夠使用最高規格的檢測試劑與IVD體外診斷等級的分析軟體。
透過此次合作，中國醫藥大學附設醫院升級具備國際等級的檢測中心水準，擴大精準醫療層面服務病人需求，持續與羅氏診斷進行跨國交流，成為台灣精準醫療的一大亮點。
滿足個人化照護 醫療發揮最大效益台灣羅氏醫療診斷設備公司總經理吳慶城表示，羅氏診斷能夠和中國醫藥大學附設醫院團隊協力滿足民眾個人化醫療照護，促進台灣精準健康發展。中國醫藥大學附設醫院是全台率先引進羅氏FoundationMore P2P服務的醫學中心，此服務涵蓋從儀器校準、病理及組織教育訓練、專家間交流及跨國實驗室間檢體比對之癌症精準醫療解決方案，全面提升精準醫療接軌國際，讓醫療資源發揮最大效益。
值得一提的是，中國醫藥大學附設醫院在慢性疾病、傳染性疾病檢測的嶄新應用上，在新冠疫情期間就以羅氏診斷的檢測平台，提供充足的新冠病毒檢驗量能。後續中國醫藥大學附設醫院選擇持續與羅氏診斷深化合作，拓展慢性疾病、傳染性疾病的臨床應用，發展諸如結核病篩檢與抗藥基因檢測、B型肝炎活化相關核酸檢標記檢測，以及鼻咽癌的危險因子EBV病毒核酸檢測等，開創精準檢測發展新里程碑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57368
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