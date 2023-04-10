下罟子港漁具倉庫、浮動碼頭啟用 侯友宜盼漁民安心工作
為改善漁民作業環境，新北市政府近年來陸續在八里區下罟子漁港設置浮動碼頭及新漁具倉庫，今（10）日新北市長侯友宜出席興建完成啟用典禮，致詞表示新建的浮動碼頭能減低漁民上下船的風險，期盼新設備能讓漁民安心工作，生計得到保障。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，漁港增建浮動碼頭以及漁具倉庫，可以減低漁民上下船的風險與解決漁民漁具放置問題，並設置祈禱室滿足多元信仰文化需求，期盼新設備能讓漁民安心工作；再加上周遭觀光休閒的設備設施做到更完善，增進漁民的安全，帶動經濟產業、觀光休閒的發展，讓漁民的生計能夠更加得到保障。
新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，八里區下罟子漁港是位於台北港的港中港，設籍204艘漁船，為改善港區舊有漁具倉庫及整體環境，新建26間漁具倉庫並設置景觀平台，同時延續109年完成啟用第一期南碼頭的6座浮動碼頭，在港區東碼頭新建第二期5座浮動碼頭及改善港區鋪面串聯自行車道，讓漁民作業安全及便利性大提升，下罟子漁港更搖身一變成為青春山海線八里的新景點。
漁業處進一步說明，考量外籍漁民是漁民海上作業最親密的夥伴，目前在新北市的外籍漁民以印尼籍為多數，而印尼為全球穆斯林最多的國家，宗教不僅對該國文化有深刻的影響，更是遠赴異鄉工作的船員們心靈上的重要寄託，所以這次的漁具倉庫工程規畫設置祈禱室供不同信仰的漁民使用，二樓部分景觀平台兼具休憩功能，港區周圍鋪面亦一併改善及綠美化，讓下罟子漁港整體環境讓人耳目一新。
漁業處表示，新北市近年推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性、漁民需求及周邊景點，改善漁港設施，打造在地特色景點。新北市共有28個漁港，目前已翻轉14處，預計今年再精進改善後厝漁港及龜吼漁港，讓民眾能親海近海，漁民也有舒適安全的工作環境。