八里左岸漫步廣場開放 侯友宜盼帶動周邊觀光休閒發展
新北打卡景點再添一處！由新北市政府高灘地工程管理處新建的八里左岸漫步廣場於今(10)日對外開放，有眺望河岸的網紅鞦韆、雲霧造景的水霧廣場和具挑戰性的迷你戰訓設施等10處特色亮點。新北市長侯友宜在前往視察時表示，市府積極優化八里周邊自行車道、人行道、公園綠地及設備設施等，成果有目共睹，期盼新建的八里左岸漫步廣場，帶動周邊觀光休閒產業發展。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，八里左岸是許多民眾假日休閒的首選地點，為了讓大家有更好的遊憩空間，市府團隊規劃了漫步廣場，讓八里左岸的休閒環境更豐富、多元，遊客不僅可以坐下來觀賞河岸美景，還有體驗刺激好玩的迷你戰訓設施，歡迎大家一起來體驗再升級的八里左岸。
新北市政府高灘地工程管理處表示，八里左岸漫步廣場佔地近2.2公頃，以既有的丘、谷、林、碉堡、海潮等元素打造10處特色亮點，包含眺景高台、迷你戰訓遊戲場、曲線型踏水足道及網紅鞦韆等休憩設施；除了可分流擴展渡船頭老街、婚紗廣場的人潮，更串聯起左岸公園至挖子尾保留區的自行車道。
新北市政府高灘地工程管理處表示，淡水河左岸自行車道為交通部票選十大經典車道之一，市府為提升整體觀光豐富度，持續打造淡水和八里左岸周邊新亮點，像是109年啟用的十三行兒童遊戲場，並打造大片滑草場及20公尺大型滑梯，未來將持續優化周邊環境、舉辦更多活動，讓八里水岸廊帶更加完善。