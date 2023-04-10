感謝教會勉勵　賴清德：堅守僕人精神服務國人

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新生命小組教會主任牧師顧其芸致詞表示，新生命小組教會在許多領域默默耕耘，被稱為是「最不像教會的教會」，經營多功能青年新創平台，發展「新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」五新領域，鼓勵青年返鄉就業或創業，縮短城鄉差距。
顧其芸說，從宣教的福音中心正式轉為教會後，台南新生命小組教會將持續努力，除了融入台南各教會系統組成的大家庭外，持續幫台南青年找到歸屬、夢想與使命感，也盼將被外界視為高齡的族群變成「壯世代」，幫上一代找到更具意義的人生下半場。
賴清德表示，新生命小組教會創立以來，整合其他教會及社會資源，投入慈善公益及社會教化等領域，用科技及創新方法幫助年輕人找到歸屬、創新創業，並連續10年獲內政部「公益慈善及社會教化事業績優宗教團體獎」。
賴清德說，他在1996年決定棄醫從政參選國大代表時，內心其實還有猶豫，不曉得這個決定是對是錯，對社會是否有幫助，後來獲得許多教會的前輩及友人支持，並以馬太福音中的一段話勉勵他，盼他懂得奉獻愈多，上帝就會賜予更多的道理。
賴清德指出，從政路上獲得台南父老鄉親鼎力支持，不管哪一個系統的教會，都是他精神力量來源，雖然不擔任醫師後物質享受較少，但精神生活豐富，也因此結識社會各階層英雄好漢，感覺不虛此生。
賴清德說，未來不管在什麼位置，都會堅守用僕人精神來謙卑服務國人，讓國家愈來愈好、年輕人看見希望、創業人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者得到照顧。（編輯：陳仁華）1120410